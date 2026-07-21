Ελλάδα Αστυνομία Απάτη

Αστυνομία: «Προσοχή στη νέα τηλεφωνική απάτη - Λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία ταυτότητας»

Δείτε ποια τακτική ακολουθούν οι απατεώνες.

Unsplash
Unsplash
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Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Αστυνομία καθώς τις τελευταίες μέρες νέα κρούσματα εξαπάτησης μέσω τηλεφώνου έχουν καταγγελθεί. 

Αυτή τη φορά απατεώνες τηλεφωνούν και ισχυρίζονται πως είναι η Αστυνομία και ότι έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα με την ταυτότητά σας, ένεκα και της αλλαγής τώρα των παλαιών ταυτοτήτων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών ή οικονομικών στοιχείων.

Το τηλεφώνημα γίνεται, μάλιστα, μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος που προτρέπει να πατήσουν οι πολίτες το νούμερο 1 προκειμένου να μιλήσουν με εκπρόσωπο. 

Τι κάνετε

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αν γίνετε δέκτες τέτοιου τηλεφωνήματος, η αντίδραση είναι απλή:

  • Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο.
  • Μην δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου.

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