Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Η δίμετρη καλλονή έκανε σπάνια εμφάνιση με πλατινέ μαλλιά και φρύδια

Party για να γιορτάσει το πρώτο του τεύχος έκανε το περιοδικό «LUI» και η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα που φιγουράρει στο εξώφυλλο έδωσε το παρών και χωρίς πολλή προσπάθεια, κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα φωτογραφικά φλας μιας και το νέο της look - πλατινέ μαλλιά, κοντοκουρεμένα και αποχρωματισμένα φρύδια - δεν πέρασε απαρατήρητο. Το ανανεωμένο look συμπλήρωνε ένα oversized ριγέ σακάκι που το συνδύασε με ψηλοτάκουνες, μαύρες γόβες και διχτυωτό καλσόν.

Francesco Maio, Adriana Karembeu, a guest, Ellen von Unwerth and Étienne Jeanson (Photo by Foc Kan/WireImage)

Θυμίζουμε ότι το μοντέλο που έγραψε χρυσές σελίδες στο modelling την εποχή των 00's και που παντρεύτηκε με τον Κριστιάν Καρεμπέ ( χώρισαν το 2012), σήμερα ζει μια ήρεμη ζωή και προτεραιότητά της είναι η 8χρονη κόρη της που απέκτησε με τον Αρμένιο επιχειρηματία Αράμ Οχανιάν τον οποίο παντρεύτηκε το 2014, ενώ πήραν διαζύγιο το 2022.