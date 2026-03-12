Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Η δίμετρη καλλονή έκανε σπάνια εμφάνιση με πλατινέ μαλλιά και φρύδια
Τα βλέμματα όλα στραμμένα επάνω της στο event που ήταν επίσημη προσκεκλημένη.
Party για να γιορτάσει το πρώτο του τεύχος έκανε το περιοδικό «LUI» και η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα που φιγουράρει στο εξώφυλλο έδωσε το παρών και χωρίς πολλή προσπάθεια, κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα φωτογραφικά φλας μιας και το νέο της look - πλατινέ μαλλιά, κοντοκουρεμένα και αποχρωματισμένα φρύδια - δεν πέρασε απαρατήρητο. Το ανανεωμένο look συμπλήρωνε ένα oversized ριγέ σακάκι που το συνδύασε με ψηλοτάκουνες, μαύρες γόβες και διχτυωτό καλσόν.
Θυμίζουμε ότι το μοντέλο που έγραψε χρυσές σελίδες στο modelling την εποχή των 00's και που παντρεύτηκε με τον Κριστιάν Καρεμπέ ( χώρισαν το 2012), σήμερα ζει μια ήρεμη ζωή και προτεραιότητά της είναι η 8χρονη κόρη της που απέκτησε με τον Αρμένιο επιχειρηματία Αράμ Οχανιάν τον οποίο παντρεύτηκε το 2014, ενώ πήραν διαζύγιο το 2022.