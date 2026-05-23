Απαγχονισμένος κοντά στο σπίτι του βρέθηκε 50χρονος που είχε εξαφανιστεί στην Κρήτη

Νεκρός εντοπίστηκε 50χρονος από τα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου, του οποίου τα ίχνη είχαν εξαφανιστεί από την Κυριακή 17 Μαΐου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας, για τον εντοπισμό του οποίου είχε στηθεί συντονισμένη επιχείρηση, βρέθηκε απαγχονισμένος σε θαμνώδες σημείο, κοντά στο σπίτι του. Στο σημείο, από την πρώτη στιγμή, έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.