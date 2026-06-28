Απαγορεύτηκε ο απόπλους σε Flying Dolphin λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 79 επιβάτες στην Αίγινα

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Απαγορεύτηκε ο απόπλους του Flying Dolphin ATHINA από το λιμάνι της Αίγινας, μετά τον εντοπισμό ηλεκτρολογικής βλάβης κατά τη διάρκεια ελέγχου από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές τη Κυριακή (28/6).

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και στη συνέχεια επρόκειτο να αναχωρήσει για τον Πειραιά, μεταφέροντας συνολικά 79 επιβάτες.

Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, οι Αρχές απαγόρευσαν τον απόπλου του σκάφους μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος και την έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

Η εταιρεία φρόντισε για την εξυπηρέτηση των επιβατών, οι οποίοι προωθήθηκαν στους προορισμούς τους με εναλλακτικό τρόπο.