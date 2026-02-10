«Απέχω από την επετειακή ψυχοθεραπεία»: Η Ελένη Βρεττού λέει «όχι» στην Ημέρα της Γυναίκας

Τους λόγους για τους οποίους φέτος θα απέχει από τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας εξηγεί η Ελένη Βρεττού , διευθύνουσα σύμβουλος της Credia Bank , μέσα από μια μακροσκελή και ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια περιγράφει ένα γνώριμο σκηνικό που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα: «Κάθε χρόνο τέτοια μέρα βρισκόμαστε κυρίως οι ίδιες γυναίκες για να μιλήσουμε για το μοντέλο γυναικείας ηγεσίας, το πώς συνδυάζουμε καριέρα και οικογένεια και τι συμβουλές θα δίναμε στις νεότερες. Τέσσερις-πέντε γυναίκες να συμφωνούμε μεταξύ μας, μπροστά σε ένα κοινό που αποτελείται κατά 90% πάλι από γυναίκες. Το αποτέλεσμα; Μοιάζει περισσότερο με ψυχοθεραπεία».

Λίγες γυναίκες CEOs, ακόμη λιγότερη ουσία

Η κα Βρεττού θέτει ένα απλό αλλά αμείλικτο ερώτημα: τι έχει αλλάξει στην πράξη; Η απάντησή της είναι ξεκάθαρη.

Οι γυναίκες CEOs στην Ελλάδα παραμένουν ελάχιστες, ακόμη λιγότερες στις εισηγμένες εταιρείες, ενώ τα succession plans διοίκησης σπάνια περιλαμβάνουν γυναικεία ονόματα.

C-level με… αστερίσκους και «γυναικεία» χαρτοφυλάκια

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον τραπεζικό κλάδο, επισημαίνοντας ότι –με ελάχιστες εξαιρέσεις– οι γυναίκες που φτάνουν σε ανώτατες θέσεις καταλαμβάνουν ρόλους που θεωρούνται «ασφαλείς» ή «γυναικείοι», όπως το HR και το marketing. Ταυτόχρονα, όπως τονίζει, τα προγράμματα γυναικείας ενδυνάμωσης λειτουργούν μέχρι να συναντήσουν το αόρατο ταβάνι της ανώτατης ηγεσίας: το «members-only club» που δύσκολα ανοίγει.

Ποσοστώσεις στα ΔΣ: λύση ή άλλοθι;

Αιχμηρή είναι και η κριτική της στις ποσοστώσεις στα Διοικητικά Συμβούλια. Σύμφωνα με την ίδια, είτε οι ίδιες γυναίκες συμμετέχουν σε πολλαπλά ΔΣ, είτε τοποθετούνται πρόσωπα χωρίς ουσιαστική εκτελεστική εμπειρία — εξέλιξη που τελικά ενισχύει, αντί να αποδομεί, τα στερεότυπα.

«Το ταβάνι δεν είναι επαγγελματικό, είναι κοινωνικό»

Με 25 χρόνια τραπεζικής καριέρας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα 15 σε απαιτητικές ηγετικές θέσεις, η Ελένη Βρεττού μιλά για ένα ταβάνι που ξεκινά από την ίδια την κοινωνία και δύσκολα σπάει.



Αναφέρεται μάλιστα στη συχνή απαξίωση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν φτάνουν ψηλά, με υπαινιγμούς ότι «κάποιος τις έβαλε εκεί», υποβαθμίζοντας τον κόπο, τις σπουδές και τις θυσίες τους.

Η στιγμή με την κόρη της – και ο προβληματισμός

Συγκινητική είναι η αναφορά στη δεκάχρονη κόρη της, που της είπε πως νιώθει περήφανη για τη «διαφορετική» μαμά της και θέλει να της μοιάσει, ακόμη κι αν κουραστεί στη ζωή της. Ένα σχόλιο που, όπως παραδέχεται, την έκανε να αναρωτηθεί αν τελικά αυτός ο δρόμος είναι πρότυπο ή μια μάχη χαμένη από την αρχή.

Τι θα ήθελε να δει στις 8 Μαρτίου

Καταλήγοντας, η Ελένη Βρεττού ξεκαθαρίζει ότι φέτος απέχει από την «επετειακή ψυχοθεραπεία». Αντί για πάνελ γυναικών που μιλούν μεταξύ τους, ζητά συζητήσεις με άνδρες CEOs που θα ερωτώνται ξεκάθαρα γιατί δεν έχουν περισσότερες γυναίκες σε ανώτατες θέσεις, τι σκοπεύουν να αλλάξουν και σε τι δεσμεύονται.



Και κλείνει με μια φράση που συνοψίζει όλο το σκεπτικό της: «Χαρούμενη Ημέρα της Γυναίκας – έναν μήνα νωρίτερα»