Απίστευτη μέθοδος σου επιτρέπει να αποθηκεύεις παλτό χωρίς κρεμάστρες, κερδίζοντας χώρο

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής είναι η τακτοποίηση των παλτό. Τους κρύους μήνες καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο, ενώ στο τέλος της σεζόν πρέπει να αποθηκευτούν με τρόπο που να μην ταλαιπωρηθούν μέχρι τον επόμενο χειμώνα. Εκεί ακριβώς αρχίζει το πρόβλημα.

Η λύση, σύμφωνα με την ιαπωνική μέθοδο KonMari, είναι πιο απλή απ’ όσο φαντάζεσαι. Αντί να κρεμιούνται σε κρεμάστρες, τα παλτό διπλώνονται προσεκτικά και τοποθετούνται στα ράφια. Όσοι εφαρμόζουν αυτή την πρακτική λένε ότι απελευθερώνει χώρο, χωρίς να αλλοιώνεται το σχήμα ή η ποιότητα των ρούχων.

Δες βήμα βήμα πώς διπλώνεις σωστά τα παλτό και τι πρέπει να προσέξεις για να διατηρηθούν σαν καινούργια.