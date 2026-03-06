Απίστευτη σύμπτωση στην Αγγλία: Τρία ξαδέρφια γεννήθηκαν την ίδια ημέρα στο ίδιο νοσοκομείο

«Μια πραγματικά εξαιρετική σύμπτωση» συνέβη στην Αγγλία όταν τρία ξαδέρφια γεννήθηκαν όλα στο ίδιο νοσοκομείο μέσα σε μια μέρα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από εκπρόσωπο του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας, του γνωστού NHS.

Η Τζόρτζι από το Μπρίτζεϊτ του Νότιου Γκλόστερσαϊρ, γέννησε δίδυμες κόρες, τη Φράνκι και την Κόνι, ενώ ο αδελφός της, Μπίλι, υποδέχθηκε τον γιο του Μάντοξ λίγη ώρα αργότερα στις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Μάντοξ γεννήθηκε στην αναμενόμενη ημερομηνία, ενώ τα δίδυμα έκαναν την εμφάνισή τους λίγο νωρίτερα.

Η Τζόρτζι είπε: «Ακόμα μου φαίνεται σουρεαλιστικό το γεγονός ότι γίναμε όλοι γονείς την ίδια μέρα. Αστειευόμασταν ότι μπορεί να συμβεί και μετά όντως συνέβη!».



Η Τζόρτζι πρόσθεσε ότι ήταν μια συναισθηματικά φορτισμένη μέρα για την οικογένεια.

«Ήταν τόσο ξεχωριστό να βλέπω τα ξαδέρφια όλα μαζί και να μπορώ να βγαίνουμε στο διάδρομο και να βλέπουμε ο ένας τον άλλον στον θάλαμο», είπε.

Ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου δήλωσε ότι καθώς τα πανομοιότυπα δίδυμα εμφανίζονται μόνο σε μία στις 250 γεννήσεις και μόνο το 4-5% των μωρών γεννιούνται στην αναμενόμενη ημερομηνία, η τριπλή άφιξη της οικογένειας «αποτελεί μια πραγματικά εξαιρετική σύμπτωση».



Οι γονείς δήλωσαν ότι τώρα ανυπομονούν για κοινά πάρτι γενεθλίων τα επόμενα χρόνια.



Ο Μπίλι πρόσθεσε ότι ένιωσε «πολύ χαρούμενος» όταν συνειδητοποίησε ότι η αδερφή του θα αποκτούσε παιδιά ταυτόχρονα με την σύντροφό του.



«Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Λυπάμαι που η γιαγιά και ο παππούς τους θα ξοδέψουν όλα τα χρήματα στα γενέθλιά τους ταυτόχρονα», είπε με χιούμορ.



Η μητέρα του Μάντοξ, Κίρα, είπε ότι τα κορίτσια «σίγουρα θα κυριαρχήσουν».



«Έχει μια μεγαλύτερη αδερφή και δύο ξαδέρφια. Όπως μπορείτε να δείτε, λατρεύει τη ζωή», είπε.