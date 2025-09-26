Απίστευτο σκηνικό στην Πάτρα - Οδηγός μπήκε σε αντίθετο ρεύμα στην Εθνική

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) στην Πάτρα, όπου αυτοκίνητο μπήκε ανάποδα σε ρεύμα της εθνικής οδού.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του lamiareport.gr, στην στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, ένα αυτοκίνητο μπήκε ανάποδα στο ρεύμα εξόδου προς Ρίο, προκαλώντας σοκ σε διερχόμενους οδηγούς που δεν ήξεραν πως να αντιδράσουν.

Πλάνα που αποτυπώνουν τη στιγμή «κόβουν» την ανάσα.

Το όχημα, μάλιστα, στο φανάρι της διασταύρωσης με την οδό Διγενή, στράφηκε αριστερά, όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Εκτιμάται πως ο οδηγός πιθανόν μπερδεύτηκε κατά την κάθοδο από την οδό Διοδώρου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αντίστοιχο λάθος στην περιοχή, γεγονός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για περισσότερη προσοχή στη σήμανση αλλά και μεγαλύτερη εγρήγορση από τους οδηγούς.

Τέτοιου είδους παραβάσεις ενέχουν σοβαρούς κινδύνους και μπορεί να κοστίσουν ακόμη και ανθρώπινες ζωές.