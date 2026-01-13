Απίστευτο βίντεο στις Άλπεις: Άνδρας σώζει σκιέρ θαμμένο στο χιόνι μετά από χιονοστιβάδα

Απίστευτο βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας σκιέρ σώζεται από βέβαιο θάνατο, αφού είχε θαφτεί κάτω από το χιόνι έπειτα από χιονοστιβάδα στις Άλπεις, στην Ελβετία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στην περιοχή Engelberg, όταν ο 37χρονος Matteo Zilla έκανε σκι και παρατήρησε ξαφνικά ένα ανθρώπινο χέρι να προεξέχει από το χιόνι σε μικρή απόσταση. Αντιλαμβανόμενος ότι επρόκειτο για άνδρα που είχε καλυφθεί πλήρως από τη χιονοστιβάδα, έσπευσε προς το σημείο και άρχισε να σκάβει, προσπαθώντας να απομακρύνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το χιόνι, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Έρχομαι, όλα καλά!» ακούγεται να φωνάζει στο βίντεο, καθώς προχωρά με δυσκολία μέσα στο βαθύ χιόνι για να φτάσει στον παγιδευμένο σκιέρ.

«Το μόνο που με ένοιαζε ήταν να του σώσω τη ζωή»

Ο Matteo περιέγραψε πως εκείνη την ημέρα χιόνιζε έντονα στην περιοχή, με 40 έως 50 εκατοστά φρέσκου χιονιού. Όπως ανέφερε, αρχικά είδε έναν άνδρα μακριά να προσπαθεί να κινηθεί χωρίς σκι και υπέθεσε ότι ίσως τα είχε χάσει, γι’ αυτό και κατευθύνθηκε προς το μέρος του για να βοηθήσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σκιέρ είχε χάσει την ισορροπία του όταν δεν αντιλήφθηκε μικρούς θάμνους στο έδαφος, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει και να θαφτεί στο χιόνι. «Έβαλα τα συναισθήματά μου στην άκρη. Δεν είχαν σημασία εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν να του σώσουμε τη ζωή», τόνισε.

Το περιστατικό έρχεται σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περίοδο για τις ευρωπαϊκές Άλπεις. Τον τελευταίο μήνα, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από χιονοστιβάδες στην Ευρώπη, ενώ οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για «εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο».

Μόνο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, οκτώ άτομα σκοτώθηκαν σε παρόμοια περιστατικά, πολλά εκ των οποίων αφορούσαν σκιέρ εκτός οργανωμένων πιστών, υπογραμμίζοντας τον αυξημένο κίνδυνο που κρύβει το σκι σε αχαρτογράφητες περιοχές.