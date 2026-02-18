ΗΠΑ: Χιονοθύελλα χτύπησε την Καλιφόρνια - Αγνοούνται 9 σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα

Σφοδρή χιονοθύελλα χτύπησε τις περασμένες ημέρες στην Καλιφόρνια με αποτέλεσμα 15 σκιέρ να παγιδευτούν στα βουνά λόγω χιονοστιβάδας.

Οι Αρχές της κομητείας της Νεβάδα έχουν ξεκινήσει επιχείρηση διάσωσης στην οποία εντοπίστηκαν 6 άνθρωποι ζωντανοί ωστόσο αγνοούνται άλλοι 9. Οι πρώτοι βρέθηκαν παγιδευμένοι κάτω από χιόνι και πάγο με τους περισσότερους να μεταφέρονται στα πλησιέστερα νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης μετέβησαν βορειοδυτικά της Λίμνης Τάχο, μετά από κλήση έκτακτης ανάγκης που ανέφερε ότι λόγω της σφοδρής χιονοστιβάδα υπήρχαν άτομα θαμμένα στο χιόνι. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή δυσκόλευαν το έργο των διασωστών με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος.

Rescue crews on skis and snowcats battled blizzard conditions in an effort to reach six backcountry skiers still alive but trapped Tuesday after an avalanche high in the rugged Northern California mountains.https://t.co/bxXUdnmqsK — 7News DC (@7NewsDC) February 18, 2026

Η τριήμερη εκδρομή που μετατράπηκε σε εφιάλτη

Οι σκιέρ βρίσκονταν στην τελευταία ημέρα μιας τριήμερης πεζοπορίας, όπως αναφέρει το Associated Press το οποίο επικαλείται πηγές στον τόπο του συμβάντος. Οι σκιέρ πέρασαν δύο νύχτες σε καλύβες, ενώ κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας του θα περνούσαν από ένα ανώμαλο ορεινό έδαφος για 6,4 χιλιόμετρα, έχοντας μαζί τους όλα τα τρόφιμα και τις προμήθειες.

Ο σερίφης της κομητείας Νεβάδα δήλωσε ότι οι αρχές ειδοποιήθηκαν για τη χιονοστιβάδα από την εταιρεία περιηγήσεων Blackbird Mountain Guides και από φάρους έκτακτης ανάγκης που μετέφεραν οι σκιέρ. Οι διασώστες κινήθηκαν με προσοχή προς το σημείο της χιονοστιβάδας λόγω του κινδύνου νέων κατολισθήσεων.

Επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στην Καλιφόρνια

Η Καλιφόρνια πλήττεται εδώ και ημέρες από ισχυρή χειμερινή καταιγίδα, η οποία φέρνει επικίνδυνες καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και έντονη χιονόπτωση στις ορεινές περιοχές.

«Η κατάσταση στην ενδοχώρα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αυτή τη στιγμή, καθώς βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα της καταιγίδας», δήλωσε ο επικεφαλής προγνώστης χιονοστιβάδων στο Εθνικό Δάσος Τάχο.

Το κέντρο εξέδωσε προειδοποίηση για χιονοστιβάδες στην Κεντρική Σιέρα Νεβάδα, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Τάχο, την Τρίτη, με μεγάλες κατολισθήσεις να αναμένονται έως την Τετάρτη.

Η πόλη Σόντα Σπρινγκς, κοντά στο σημείο της χιονοστιβάδας, κατέγραψε τουλάχιστον 76 εκατοστά χιονιού μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με το Soda Springs Mountain Resort.

Η καταιγίδα προκάλεσε χάος στους δρόμους από τη Σιέρα Νεβάδα μέχρι την κομητεία Σονόμα. Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά στον αυτοκινητόδρομο πάνω και γύρω από το Ντόνερ Σάμιτ λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Αρκετά χιονοδρομικά κέντρα γύρω από τη Λίμνη Τάχο έκλεισαν πλήρως ή μερικώς λόγω των καιρικών συνθηκών.