Απίθανο σκηνικό στην Ολλανδία: Ο Ντάνι Μάκελι απάντησε σε… τηλέφωνο εν ώρα αγώνα! (vid)

Μπορεί στο Κύπελλο Ολλανδίας να κυριάρχησε η Άλκμααρ όπου και το κατέκτησε, ωστόσο, τα φώτα δεν έπεσαν αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Ντάνι Μάκελι, γνώριμος και στο ελληνικό κοινό, έγινε πρωταγωνιστής σε ένα απίστευτο περιστατικό που δύσκολα έχει προηγούμενο στο ποδόσφαιρο.



Το τηλεφώνημα που «πάγωσε» το γήπεδο



Η πιο χαρακτηριστική στιγμή του αγώνα ήρθε αμέσως μετά το 3-0 της Άλκμααρ. Μέσα σε μια έντονη ατμόσφαιρα στις εξέδρες, ο Μάκελι δέχθηκε κλήση και προς έκπληξη όλων απάντησε κανονικά εν ώρα παιχνιδιού.



Όπως αποδείχθηκε, δεν επρόκειτο για κάτι τυχαίο. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας επικοινώνησαν μαζί του για να τον ενημερώσουν σχετικά με πιθανή χρήση πυροτεχνημάτων στις εξέδρες, γεγονός που δημιούργησε προσωρινή αναστάτωση.

Ακόμη και ο προπονητής της Άλκμααρ, Λέροϊ Έχτελντ, εμφανίστηκε μπερδεμένος και ζήτησε εξηγήσεις, βλέποντας τον διαιτητή να συνομιλεί τηλεφωνικά.



Ο Μάκελι, πάντως, διατήρησε την ψυχραιμία του και ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, επιτρέποντας στον αγώνα να συνεχιστεί κανονικά. Μάλιστα, η διαχείρισή του κρίθηκε θετικά από τα ολλανδικά Μέσα, παρά την πρωτοφανή εικόνα.



Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Άλκμααρ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Ναϊμέχεν, φτάνοντας με άνεση στην κατάκτηση του τροπαίου και επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της στον τελικό.