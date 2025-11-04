Νέα συσκευή ήχου και φωτός μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη του Αλτσχάιμερ

Μια λάμψη και ένας ήχος μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη του Αλτσχάιμερ σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Alzheimer’s & Dementia. Οι ερευνητές στη Βοστώνη μελέτησαν μια μη επεμβατική μέθοδο που βασίζεται σε παλμούς φωτός και ήχου στα 40 Hz –συχνότητα που φαίνεται ότι «ξυπνά» τους νευρώνες και επαναφέρει χαμένες λειτουργίες του εγκεφάλου.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία των 40Hz

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News πίσω από αυτή την προσέγγιση κρύβεται η ιδέα πως ο εγκέφαλος χρειάζεται τον σωστό «ρυθμό» για να αποδώσει. Στο Αλτσχάιμερ, οι φυσιολογικές εγκεφαλικές δονήσεις αποδιοργανώνονται, διαταράσσοντας την επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων. Μελετώντας μοντέλα ζώων, οι επιστήμονες εντόπισαν ότι η επαναφορά αυτού του ρυθμού μέσω φωτο-ηχητικής διέγερσης μπορούσε να μειώσει τις παθογόνες πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη νόσο. Η νέα συσκευή, που ονομάζεται GENUS, συντονίζει φως και ήχο στα 40 Hz, «αναγκάζοντας» τον εγκέφαλο να ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο.

Στη μελέτη συμμετείχαν πέντε άτομα με ήπια συμπτώματα Αλτσχάιμερ, και τα οποία χρησιμοποίησαν τη συσκευή στο σπίτι καθημερινά για μία ώρα. Το σύστημα μοιάζει με ένα απλό σετ φωτισμού και ηχείων, συνδεδεμένο με τάμπλετ που αναπαράγει περιεχόμενο ενώ παράλληλα «χτυπά» τον ρυθμό των 40 Hz. Μέσα από μαγνητικές τομογραφίες και παρακολούθηση των παραμέτρων του ύπνου, οι ερευνητές παρατήρησαν πως οι ασθενείς με καθυστερημένη έναρξη της νόσου ανταποκρίθηκαν καλύτερα.

Εντυπωσιακά ήταν και τα ευρήματα από βιοδείκτες στο αίμα: σε δύο συμμετέχοντες εμφανίστηκε αισθητή μείωση μιας πρωτεΐνης που σχετίζεται άμεσα με τη συσσώρευση παθολογικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο. Παράλληλα, οι μαγνητικές έδειξαν ότι η απώλεια εγκεφαλικού όγκου συνέχισε μεν να υπάρχει, αλλά σε πιο αργό ρυθμό από το σύνηθες. Παρόλο που πρόκειται για ένα μικρό δείγμα, τα δεδομένα ενισχύουν την ιδέα ότι η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να επηρεάζει κατευθείαν τον βιολογικό μηχανισμό του εγκεφάλου.

Η επίδραση στον ύπνο

Μια ακόμη σημαντική παρατήρηση αφορά τον ύπνο. Η διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού είναι συχνό και επιβαρυντικό σύμπτωμα. Η χρήση της συσκευής φαίνεται ότι βοήθησε τέσσερις από τους πέντε συμμετέχοντες να αποκτήσουν πιο σταθερό πρόγραμμα ύπνου και περισσότερη εγρήγορση μέσα στην ημέρα. Η αλλαγή αυτή μπορεί να μη φαίνεται θεαματική, αλλά έχει μεγάλη σημασία για την ποιότητα ζωής και την καθημερινή λειτουργικότητα.

Οι δύο συμμετέχοντες με συμπτώματα πρώιμου Αλτσχάιμερ δεν παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, κάτι που ίσως οφείλεται στο ότι η μορφή αυτή της νόσου εξελίσσεται πιο γρήγορα και επηρεάζει εκτεταμένες περιοχές του εγκεφάλου. Η διαφορά στην ανταπόκριση δείχνει ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί «μαγικό χάπι» και ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να εντοπιστούν ποιοι ασθενείς ωφελούνται περισσότερο.

Ένα από τα πιο ενθαρρυντικά σημεία της μελέτης είναι η ασφάλεια της μεθόδου. Κανείς συμμετέχων δεν παρουσίασε σοβαρές παρενέργειες και όλοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα, γεγονός σπάνιο για τόσο μακροχρόνιες μελέτες στην άνοια. Η δυνατότητα χρήσης στο σπίτι, την ώρα που κάποιος βλέπει τηλεόραση ή διαβάζει, ενισχύει την προσβασιμότητα και μειώνει το άγχος που συχνά συνοδεύει τις κλινικές θεραπείες.

Αν επαληθευτούν αυτά τα πρώτα στοιχεία, η 40Hz φωτο-ηχητική διέγερση θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα, οικονομική και εύχρηστη επιλογή για την καθυστέρηση της γνωστικής έκπτωσης. Δεν αντικαθιστά τα φάρμακα, αλλά ίσως γίνει ένα πολύτιμο συμπλήρωμα σε μια ολιστική αντιμετώπιση που περιλαμβάνει άσκηση, διατροφή και νοητική δραστηριότητα.