Νέα μέθοδος πρόγνωσης της άνοιας με μαγνητική τομογραφία - To εύρημα-κλειδί

Μια διεθνής μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Alzheimer's & Dementia ανοίγει νέους δρόμους για την πρόβλεψη της άνοιας πολύ πριν εμφανιστούν προβλήματα μνήμης. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και το Zhejiang University διαπίστωσαν ότι ο τρόπος με τον οποίο κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό στον εγκέφαλο μπορεί να αποκαλύψει ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η έρευνα βασίστηκε σε μαγνητικές τομογραφίες περισσότερων από 45.000 ενηλίκων που ήταν καταχωρισμένες στη βάση δεδομένων UK Biobank. Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι οι αλλαγές στην κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ήταν ισχυροί δείκτες μελλοντικής άνοιας, μερικές φορές πιο ακριβείς από τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Τα ευρήματα ρίχνουν νέο φως στον τρόπο που το «σύστημα καθαρισμού» του εγκεφάλου συνδέεται με την καρδιαγγειακή υγεία και πώς αυτή η σύνδεση μπορεί να εξηγεί τη σταδιακή συσσώρευση βλαβερών ουσιών σε ηλικιωμένους εγκεφάλους.

Ο ρόλος του εγκεφαλονωτιαίου υγρού

Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό δεν λειτουργεί μόνο ως προστατευτικό μαξιλάρι για τον εγκέφαλο· διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της καθαριότητας του εγκεφάλου. Κυκλοφορώντας συνεχώς μέσα από στενά κανάλια και γύρω από τα αιμοφόρα αγγεία, αφαιρεί τις άχρηστες ουσίες και βοηθά στη διατήρηση της σταθερής πίεσης μέσα στο κρανίο. Σε υγιείς εγκεφάλους, αυτή η κυκλοφορία υποστηρίζει το λεγόμενο γλυμφατικό σύστημα, που ανακαλύφθηκε μόλις το 2012, και λειτουργεί σαν δίκτυο καθαρισμού, απομακρύνοντας τοξίνες και ανεπιθύμητες πρωτεΐνες, όπως την αμυλοειδή βήτα και την ταυ, που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Καρδιά και εγκέφαλος

Οι ερευνητές ήθελαν να κατανοήσουν αν η καρδιαγγειακή υγεία επηρεάζει αυτή τη διαδικασία. Δημιούργησαν τέσσερις δείκτες βασισμένους σε μαγνητικές τομογραφίες για να μετρήσουν διαφορετικές πτυχές της κυκλοφορίας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού: τον όγκο των περιαγγειακών χώρων, τη μικροσκοπική κίνηση νερού κατά μήκος των αγγείων, τη σύνδεση μεταξύ αιματικής ροής και υγρού και τον όγκο του χοριοειδούς πλέγματος που παράγει το υγρό.

Η παρακολούθηση των συμμετεχόντων για αρκετά χρόνια έδειξε ότι τρεις από τους τέσσερις δείκτες ήταν ισχυροί παράγοντες πρόγνωσης άνοιας. Άτομα με αργή μικροσκοπική κίνηση νερού, χαμηλό συντονισμό ροής αίματος και υγρού ή μεγαλύτερους όγκους χοριοειδούς είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης. Οι αλλαγές αυτές ήταν σημαντικές ακόμα και μετά το στάθμισμα των δεδομένων για παράγοντες όπως την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το μέγεθος εγκεφάλου. Κάθε διαταραχή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί να είναι ένα από τα πρώτα μετρήσιμα σημάδια άνοιας.

Η μελέτη ανέδειξε επίσης πώς καρδιαγγειακά προβλήματα επηρεάζουν την κυκλοφορία του υγρού. Η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης και βλάβες στα μικρά αγγεία συσχετίστηκαν με πιο αργή ή ακανόνιστη ροή. Με άλλα λόγια, τα αγγειακά προβλήματα φαίνεται να εμποδίζουν το σύστημα καθαρισμού του εγκεφάλου, δημιουργώντας μια βιολογική «γέφυρα» ανάμεσα στην καρδιά και τη γνωστική εξασθένιση.

Πρόληψη και πρώιμη ανίχνευση

Σημαντικό ρόλο είχε και η χρήση αυτοματοποιημένων αναλύσεων μαγνητικών τομογραφιών, που επέτρεψαν στους επιστήμονες να επεξεργαστούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων με ακρίβεια και συνέπεια. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές εξετάσεις μεγάλης κλίμακας, που ίσως επιτρέψουν την πρώιμη ανίχνευση ατόμων υψηλού κινδύνου, όπως γίνεται σήμερα με τις εξετάσεις χοληστερίνης για την καρδιά.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία του ύπνου και του τρόπου ζωής στην πρόληψη της άνοιας. Το γλυμφατικό σύστημα λειτουργεί καλύτερα κατά τον βαθύ ύπνο, όταν τα εγκεφαλικά κύτταρα συρρικνώνονται ελαφρώς και το υγρό κυκλοφορεί πιο ελεύθερα. Έτσι, η κακή ποιότητα ύπνου και η κακή καρδιαγγειακή υγεία μπορούν να μειώσουν την ικανότητα του εγκεφάλου να απομακρύνει τις επικίνδυνες πρωτεΐνες, αυξάνοντας τον κίνδυνο γνωστικής φθοράς.