Από την οικονομία στην τεχνητή νοημοσύνη: Το Delphi Economic Forum σε 5 άξονες

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εξελίξεις είναι ραγδαίες και οι παγκόσμιες ισορροπίες μεταβάλλονται συνεχώς. Με κεντρικό τίτλο «Το Σοκ του Νέου», η φετινή διοργάνωση επιχειρεί να αποτυπώσει μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, τεχνολογικές ανατροπές και γεωπολιτικές συγκρούσεις. Όπως κάθε χρόνο, η διοργάνωση συγκεντρώνει στους Δελφούς πολιτικούς ηγέτες, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκούς και στελέχη της αγοράς, δημιουργώντας έναν κόμβο ανταλλαγής απόψεων.

Η δομή του φετινού Φόρουμ των Δελφών δεν είναι τυχαία. Οι πέντε θεματικοί πυλώνες λειτουργούν ως ένας ενιαίος χάρτης για την κατανόηση των μεγάλων μεταβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνώς, από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις έως την τεχνολογική επανάσταση και τις κοινωνικές προσαρμογές.

Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια

Ο πρώτος πυλώνας εστιάζει στο πιο ασταθές ίσως πεδίο, τις διεθνείς ισορροπίες. Σε ένα περιβάλλον όπου οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εντάσεις στο ευρύτερο σύστημα ασφαλείας επιμένουν, το Φόρουμ επιχειρεί να αναλύσει τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σχέσεις ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας, ο ρόλος του NATO, αλλά και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο σύνθετος. Παράλληλα, εξετάζονται οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και η προοπτική διεύρυνσης της ΕΕ, καθώς και οι επιπτώσεις του μετασχηματισμού του διεθνούς εμπορίου στην παγκόσμια σταθερότητα.

Πλανήτης – Κλιματική Κρίση – Ενέργεια

Ο δεύτερος πυλώνας επικεντρώνεται στη μεγάλη πρόκληση της βιωσιμότητας. Η κλιματική κρίση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μελλοντικός κίνδυνος, αλλά ως παρούσα πραγματικότητα που επηρεάζει οικονομίες, κοινωνίες και υποδομές. Οι συζητήσεις καλύπτουν την ενεργειακή ασφάλεια, τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και τη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη. Παράλληλα, τίθενται ζητήματα όπως η λειψυδρία, οι φυσικές καταστροφές, η προστασία των θαλασσών και η κυκλική οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς η επισιτιστική ασφάλεια και η προσαρμογή της γεωργίας στις νέες κλιματικές συνθήκες αναδεικνύονται σε κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη δεκαετία.

Βιώσιμη Οικονομία και Ανάπτυξη

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Μετά από μια περίοδο έντονων κρίσεων και παρεμβάσεων στήριξης, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι πώς θα διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική στο μέλλον. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επενδύσεις, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συζητούνται επίσης οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η ενίσχυση της καινοτομίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις υποδομές νέας γενιάς, όπως στα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας, αλλά και στη σύνδεση της οικονομικής πολιτικής με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των οικονομιών απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Τεχνολογία και Μέλλον

Ο τέταρτος πυλώνας αποτελεί ίσως τον πιο δυναμικό του φετινού Φόρουμ, καθώς η τεχνολογία μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο που λειτουργούν κράτη, επιχειρήσεις και κοινωνίες. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, όχι μόνο ως εργαλείο παραγωγικότητας, αλλά και ως παράγοντας που επηρεάζει την εργασία, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση. Τίθενται ερωτήματα για τη ρύθμισή της, την ηθική διάσταση της χρήσης της και τη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό. Παράλληλα, εξετάζονται ζητήματα κυβερνοασφάλειας, ψηφιακής κυριαρχίας και προστασίας δεδομένων, καθώς και η ανάγκη για ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας των κρατών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι συζητήσεις για την καινοτομία και τη διασύνδεση του τεχνολογικού οικοσυστήματος με την πραγματική οικονομία.

Άνθρωποι – Οργανώσεις – Κοινωνία

Ο πέμπτος πυλώνας μεταφέρει το ενδιαφέρον στον ανθρώπινο παράγοντα, αναγνωρίζοντας ότι οι μεγάλες αλλαγές δεν είναι μόνο οικονομικές ή τεχνολογικές, αλλά και βαθιά κοινωνικές. Στο επίκεντρο βρίσκονται η εκπαίδευση και οι δεξιότητες του μέλλοντος, σε μια εποχή όπου η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται ραγδαία. Αντικείμενο συζητήσεων θα είναι η σχέση εκπαίδευσης και παραγωγικότητας και ο ρόλος της Ελλάδας ως πιθανού κόμβου γνώσης και κατάρτισης. Παράλληλα, εξετάζονται οι προκλήσεις για τα συστήματα υγείας, η δημογραφική γήρανση και η ανάγκη για πολιτικές πρόληψης. Σημαντική θέση έχουν επίσης ο πολιτισμός και τα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της τεχνητής νοημοσύνης, που αλλάζει τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης περιεχομένου.

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026.