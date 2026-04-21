Το Φόρουμ των Δελφών: Από την ελληνική κρίση σε παγκόσμιο κόμβο διαλόγου

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ιδρύθηκε το 2016, σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα προσπαθούσε να επαναπροσδιορίσει τη θέση της μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων οικονομικών και πολιτικών πιέσεων. Από την αρχή του σχεδιάστηκε ως ένας μη κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος οργανισμός, με στόχο να δημιουργήσει έναν χώρο συνάντησης ανάμεσα στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.

Η επιλογή των Δελφών δεν ήταν μόνο συμβολική. Ο ιστορικός αυτός τόπος, μακριά από τα κέντρα εξουσίας, λειτουργεί ως ουδέτερο πεδίο διαλόγου, όπου διαφορετικές απόψεις μπορούν να συνυπάρξουν και να αναμετρηθούν χωρίς τους περιορισμούς της καθημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης. Με τα χρόνια, αυτό που αρχικά φαινόταν ως γεωγραφικό μειονέκτημα εξελίχθηκε σε βασικό πλεονέκτημα, ενισχύοντας τη διάρκεια και την ποιότητα των συζητήσεων.

Ένας χώρος συνάντησης σε εποχές αβεβαιότητας

Στους Δελφούς συναντώνται κάθε χρόνο πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Από τη γεωπολιτική αστάθεια και τις ενεργειακές πιέσεις μέχρι τη μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο και την επιτάχυνση της τεχνολογικής αλλαγής, το Φόρουμ λειτουργεί ως πεδίο ανταλλαγής ιδεών γύρω από το πώς μπορούν να διαμορφωθούν βιώσιμες πολιτικές.

Η βασική φιλοσοφία του παραμένει σταθερή: να ενισχύσει τον διάλογο πέρα από ιδεολογικές γραμμές και να δημιουργήσει προϋποθέσεις συνεννόησης σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας. Όπως έχει επισημανθεί από τον ιδρυτή του, Συμεών Τσομώκο, ο στόχος είναι οι Δελφοί να λειτουργούν ως σημείο όπου διαφορετικές πλευρές μπορούν να συζητούν ουσιαστικά, ακόμη και όταν προέρχονται από αντίθετες αφετηρίες.

Από εθνική πρωτοβουλία σε διεθνή πλατφόρμα

Μέσα σε λίγα χρόνια, το Φόρουμ έχει ξεπεράσει τα στενά ελληνικά όρια και έχει εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό κόμβο διαλόγου για την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Η συμμετοχή διεθνών οργανισμών, η παρουσία ηγετών και η διεύρυνση της θεματολογίας του αντικατοπτρίζουν αυτή τη μετάβαση.

Παράλληλα, οι ψηφιακές και δορυφορικές εκδηλώσεις του ενισχύουν την απήχησή του, επιτρέποντας τη συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινού και ανοίγοντας τη συζήτηση πέρα από τα όρια του συνεδρίου. Έτσι, το Φόρουμ δεν περιορίζεται σε ένα ετήσιο γεγονός, αλλά λειτουργεί ως μια συνεχής πλατφόρμα διαλόγου για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον.

Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από το «σοκ του νέου», το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τις αλλαγές και να φέρει πιο κοντά όσους καλούνται να τις διαχειριστούν.

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026.