Οι προκλήσεις της νέας εποχής στο τραπέζι του Delphi Economic Forum

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει φέτος σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εξελίξεις είναι ραγδαίες και οι παγκόσμιες ισορροπίες μεταβάλλονται συνεχώς. Με κεντρικό τίτλο «Το Σοκ του Νέου», η φετινή διοργάνωση επιχειρεί να αποτυπώσει μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, τεχνολογικές ανατροπές και γεωπολιτικές συγκρούσεις. Όπως κάθε χρόνο, στους Δελφούς θα παρευρεθούν πολιτικοί ηγέτες, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς, δημιουργώντας έναν κόμβο ανταλλαγής απόψεων.

Από την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή

Ο φετινός τίτλος δεν είναι τυχαίος. Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, το «νέο» εκφράζει τις ριζικές αλλαγές που συντελούνται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα: οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία και η ευρύτερη αντιπαράθεση μεγάλων δυνάμεων δημιουργούν ένα σκηνικό αβεβαιότητας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πώς επαναπροσδιορίζονται οι συμμαχίες, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης σε αυτό το περιβάλλον και πώς επηρεάζεται το διεθνές εμπόριο και η παγκόσμια σταθερότητα.

Παράλληλα η ανάγκη για μετάβαση σε πιο βιώσιμα ενεργειακά μοντέλα συνυπάρχει με την απαίτηση για ασφάλεια εφοδιασμού, δημιουργώντας μια δύσκολη ισορροπία. Η διαχείριση των φυσικών πόρων και η προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής αποτελούν πλέον κρίσιμα θέματα για την οικονομική σταθερότητα.

Μετά από χρόνια κρίσεων και εκτάκτων παρεμβάσεων, το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός πιο σταθερού και βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης. Οι επενδύσεις, η ανταγωνιστικότητα και η ικανότητα των οικονομιών να διατηρήσουν ρυθμούς ανάπτυξης είναι οι βασικές προκλήσεις. Για χώρες όπως η Ελλάδα, το στοίχημα είναι διπλό: αφενός η αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται και αφετέρου η ενίσχυση της θέσης τους ως περιφερειακών κόμβων.

Η διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τεχνολογικής πρόκλησης, γιατί επηρεάζει ήδη την παραγωγή, τη δημόσια διοίκηση και την αγορά εργασίας. Το βασικό ερώτημα δεν είναι πώς θα αξιοποιηθεί η τεχνολογία, αλλά πώς θα ρυθμιστεί και πώς θα αντιμετωπιστούν οι ηθικές προεκτάσεις της.

Τέλος, η ανάγκη για νέες δεξιότητες, η αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αποτελούν βασικά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Οι αλλαγές στον χώρο της ενημέρωσης και του πολιτισμού, ιδιαίτερα υπό την επίδραση της τεχνολογίας, διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τη δημόσια σφαίρα.

1.200 ομιλητές σε πάνω από 200 συζητήσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει περισσότερες από 200 συζητήσεις, 25 κλειστές συνεδριάσεις και έξι στρογγυλές τράπεζες. Συνολικά θα συμμετάσχουν περίπου 1.200 ομιλητές, εκ των οποίων η πλειονότητα προέρχεται από την Ελλάδα, ενώ εκατοντάδες έρχονται από το εξωτερικό. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στελέχη από διεθνείς οργανισμούς, π.χ. τον ΟΟΣΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και εκπρόσωποι think tanks (π.χ. του Chatham House και του Atlantic Council). ). Το εύρος και η πολυφωνία που προσφέρουν οι παρουσίες στο φετινό φόρουμ ενισχύουν τον χαρακτήρα του ως σημείου συνάντησης διαφορετικών οπτικών για την παγκόσμια οικονομία και ασφάλεια.

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026.