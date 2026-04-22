Κυριάκος Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε Plan B εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή επεκταθεί

Σαφές μήνυμα για την ανάγκη ευρωπαϊκής οικονομικής στήριξης και στροφής στην πυρηνική ενέργεια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η κρίση στο Ιράν απαιτεί «πραγματισμό» και ένα εναλλακτικό σχέδιο δράσης από την Ε.Ε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η παράταση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που κανένα κράτος-μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει απομονωμένο.

«Κανένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. δεν θα μπορέσει να στηρίζει οικονομικά την κοινωνία του στο διηνεκές, εάν δεν υπάρξει αποφασιστική ευρωπαϊκή στήριξη», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να υιοθετήσει ένα «Plan B» σε περίπτωση που η κρίση επεκταθεί, σημειώνοντας ότι ενώ η Ελλάδα εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από άλλες οικονομίες, καμία χώρα δεν είναι απόλυτα θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους.

Στροφή στην πυρηνική ενέργεια με ευρωπαϊκή τεχνογνωσία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στη στρατηγική σημασία της πυρηνικής ενέργειας ως λύση στο ευρωπαϊκό ενεργειακό πρόβλημα. Ζήτησε από την Ε.Ε. να αναπτύξει τη δική της τεχνολογία και τεχνογνωσία στον τομέα αυτό, ώστε να αποφευχθεί η εξάρτηση από τις ΗΠΑ. «Πρέπει να είμαστε πραγματιστές και να προχωρήσουμε με την πυρηνική ενέργεια», ανέφερε, θέτοντας το ζήτημα της ενεργειακής αυτονομίας στην κορυφή της ατζέντας.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα ενθάρρυνε την περαιτέρω επένδυση στις ενεργειακές διασυνδέσεις, προκειμένου η Ελλάδα να μπορεί να εξάγει περισσότερη φθηνή ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) προς την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ασφάλεια ναυσιπλοΐας και ο ρόλος της Ελλάδας

Στο πεδίο της ασφάλειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητα την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών-μελών και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Μάλιστα, εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμμετάσχει σε μια πολυεθνική δύναμη περιπολίας στα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει επιτευχθεί εκεχειρία.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνώρισε τον ηγετικό ρόλο της Αθήνας στη συγκρότηση της αρμάδας στην Κύπρο για την προστασία του νησιού από τις επιθέσεις ιρανικών drones, ενώ ο Πρωθυπουργός κατέληξε τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προκρίνει τη διπλωματική λύση, παραμένοντας όμως έτοιμη για «τα χειρότερα» στη αυριανή σύνοδο κορυφής.