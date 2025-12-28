Από τις «συντρόφους» ρομπότ μέχρι το κραγιόν τεχνητής νοημοσύνης: Η πιο παράξενη τεχνολογία του 2025

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την έκρηξη της ρομποτικής και την εμφάνιση hardware νέας γενιάς, η χρονιά χαρακτηρίστηκε από φιλόδοξες αλλά και απρόσμενες τεχνολογικές εξελίξεις. Κι όμως, κάποιες από τις πιο αξέχαστες και συζητημένες καινοτομίες δεν ήταν οι μεγάλες «επανάστασεις», αλλά τα παράξενα και ευφάνταστα project που απέδειξαν πόσο δημιουργικός μπορεί να γίνει ο κόσμος της τεχνολογίας.

Αυτές, σύμφωνα με το Euronews, είναι οι πιο παράξενες και ξεχωριστές δημιουργίες του 2025, από ρομπότ-συντρόφους και AI… κραγιόν μέχρι θήκη κινητού που καίγεται σαν ανθρώπινο δέρμα.

NEO: Το ανθρωπόμορφο ρομπότ που καθαρίζει, χορεύει και… βρίσκει τα κλειδιά σου

Τα ρομπότ που κάποτε βλέπαμε ως μακρινό σενάριο επιστημονικής φαντασίας αρχίζουν πλέον να γίνονται πραγματικότητα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα είναι το NEO, που παρουσιάστηκε φέτος ως ο πρώτος πραγματικά ανθρωπόμορφος βοηθός σπιτιού.

Μπορεί να διπλώσει ρούχα, να οργανώσει ράφια και να διατηρεί το σπίτι σε τάξη. Δημιουργημένο από τη 1X Home Robots, το NEO δέχεται φωνητικές εντολές ή χειρισμό μέσω εφαρμογής και «μαθαίνει» τις προτιμήσεις του χρήστη χάρη στο ενσωματωμένο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο του (LLM).

Το μέλλον του μπάνιου για… σκύλους

Το 2025 έφερε και μια εντελώς νέα εμπειρία στο μπάνιο των κατοικίδιων. Μια εταιρεία ανέπτυξε ένα AI dog-washing pod, το Woofwoof Lux, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να επιλέγει το ιδανικό πρόγραμμα πλυσίματος ανάλογα με τη ράτσα και τον τύπο του τριχώματος του σκύλου.

Με απαλούς ψεκασμούς νερού και pet–friendly σαμπουάν, προσφέρει καθαριότητα χωρίς στρες. Αν και δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στην αγορά, μπορεί κανείς να το δοκιμάσει στο Paws 48, ένα γυμναστήριο και grooming spot για σκύλους στις ΗΠΑ.

Mirumi: Το φορετό, ντροπαλό «bab-bot»

Η Yukai Engineering, γνωστή από το headless ρομποτικό μαξιλάρι-γάτα Qoobo, παρουσίασε φέτος το Mirumi, ένα απαλό, αφράτο και απροσδόκητα χαριτωμένο clip–on ρομπότ–σύντροφο.

Χάρη στους αισθητήρες και τα ταλαντευόμενα «ματάκια» του, το Mirumi στρέφεται περίεργα προς αντικείμενα και ανθρώπους, αλλά αποτραβιέται ντροπαλά όταν τρομάζει ή όταν το αγγίζουν. Έχει σχεδιαστεί για να αγκαλιάζει λουριά, χερούλια και διάφορα καθημερινά αντικείμενα σαν ένας μικρός ντροπαλός… συνεπιβάτης. Η κυκλοφορία του αναμένεται τον Απρίλιο του 2026.

Ropet: Το ρομποτικό κατοικίδιο με αισθητήρες παντού

Για όσους θέλουν κάτι πιο «ζωντανό» από ένα Mirumi, υπάρχει το Ropet, ένα μικρό ρομποτικό κατοικίδιο που «ακούει», αναγνωρίζει πρόσωπα και καταλαβαίνει χειρονομίες.

Τρέμει χαρούμενα όταν το χαϊδεύεις, αλλάζει χρώμα στα μάτια του ανάλογα με τα αξεσουάρ του και είναι φτιαγμένο για αγκαλιές, χωρίς την ανάγκη φροντίδας. Δεν χρειάζεται τάισμα – μόνο προσοχή.

Skincase: Η θήκη κινητού που… παθαίνει ηλιακό έγκαυμα

Ναι, το διαβάζετε σωστά.

Η Skincase είναι μια θήκη κινητού από σιλικόνη που μιμείται την υφή, τον τόνο και τις ρυτίδες πραγματικού ανθρώπινου δέρματος. Δημιουργημένη από τον ερευνητή Marc Teyssier σε συνεργασία με τη Virgin Media O2, η θήκη αλλάζει χρώμα – σαν να «καίγεται» από τον ήλιο – όταν εκτίθεται σε UV ακτινοβολία, υπενθυμίζοντάς σου ότι πρέπει να βάλεις αντηλιακό.

Realbotix: Η «σύντροφος» ρομπότ που σχεδιάστηκε για συναισθηματική υποστήριξη

Η αμερικανική Realbotix παρουσίασε το Aria, ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ-«σύντροφο» με στόχο όχι τη φυσική αλλά τη συναισθηματική σύνδεση.

Διαθέτει προηγμένη κινησιολογία, σύνθετη παρακολούθηση ματιών, αναγνώριση αντικειμένων και δυνατότητα ενσωμάτωσης τρίτων AI, όπως το ChatGPT. Τα μέρη του είναι πλήρως προσαρμόσιμα και μπορούν να αντικατασταθούν σαν «κομμάτια Lego».

Οι τιμές κυμαίνονται από 10.000 δολάρια (μόνο κεφάλι και torso) έως 175.000 δολάρια για την πλήρως λειτουργική έκδοση με δυνατότητα κίνησης.

Η εταιρεία επιμένει ότι το Aria προορίζεται για ρόλους συναισθηματικής υποστήριξης, όχι για σεξουαλική χρήση. «Αν το δοκιμάσεις, θα… πάθεις ηλεκτροπληξία», είπε χαρακτηριστικά στο Euronews Next ο CEO της Realbotix, Andrew Kiguel.

Spicerr: Ο πρώτος διανεμητής μπαχαρικών με τεχνητή νοημοσύνη

Για όσους ρίχνουν κατά λάθος… μισό ράφι μπαχαρικών στο φαγητό τους, το Spicerr έρχεται να δώσει λύση. Χρησιμοποιεί AI για να υπολογίσει την ιδανική ποσότητα μπαχαρικών για κάθε συνταγή και τα απελευθερώνει από κάψουλες, χωρίς κουτάλια και βαζάκια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, «προσαρμόζει μπαχαρικά και συνταγές στις αγαπημένες γεύσεις του χρήστη, προσφέροντας μια προσωποποιημένη εμπειρία μαγειρικής».

Smart Lipstick: Το κραγιόν που βάφει μόνο του

Πόσες φορές ευχήθηκες το κραγιόν να μπορούσε απλώς… να εφαρμοστεί μόνο του, ειδικά τα πρωινά που τρέμουν τα χέρια από πολλή καφεΐνη;

Το Smart Lipstick της Grupo Boticário κάνει ακριβώς αυτό: χρησιμοποιεί AI, computer vision και έναν μικρό ρομποτικό βραχίονα για να «σκανάρει» τα χείλη και να τα βάφει με ακρίβεια μέσα σε περίπου δύο λεπτά.