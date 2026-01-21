Από το Νταβός στην «καταιγίδα» Τραμπ: Το στοίχημα Μητσοτάκη για σταθερότητα και το σπριντ του 2026

Περίοδος ζωηρών διπλωματικών διαβουλεύσεων είναι αυτή, που εγκαινιάζεται από σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη εν μέσω πρωτοφανούς για τα μεταπολεμικά δεδομένα γεωπολιτικής ρευστότητας. Αρχής γενομένης από σήμερα, ο πρωθυπουργός πετά για το Νταβός, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου στις παρεμβάσεις και τις επαφές του έχει ως στόχο να διαφημίσει τη θετική προοπτική της ελληνικής οικονομίας, αλλά και να αντιπαραβάλει το παράδειγμα του comeback της ελληνικής οικονομίας με την ύφεση, που απειλεί ακόμη και ισχυρές οικονομίες της ευρωζώνης.

Πάντως, υπό τη βαριά σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, αλλά και επιβολής δασμών σε όλους όσοι ανθίστανται στο σχεδιασμό του, οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες συσκέπτονται εκτάκτως στις Βρυξέλλες το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης, ώστε να επανακαθορισθεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα ισορροπία, που διαμορφώνεται στον Ευρωατλαντικό χώρο.



Η οιονεί κατάρρευση της διεθνούς μεταπολεμικής τάξης και τα διλήμματα ασφαλείας, που συνοδεύουν τη νέα πραγματικότητα, επηρεάζουν ευθέως και τις ισορροπίες στο εσωτερικό. Καθώς πλησιάζουμε προς το εκλογικό ορόσημο του 2027 και με τη διεθνή αναταραχή να κλιμακώνεται το Μέγαρο Μαξίμου θα επενδύει ολοένα και περισσότερο στο κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας.

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων καιρών…στις ταραγμένες θάλασσες πρέπει πρώτα από όλα το σκαρί της χώρας να είναι ασφαλές αλλά και να έχει σταθερότητα» διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή τακτική του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Θα κοστίσουν ακριβά πειραματισμοί και παλινωδίες»

Με τις σημερινές δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν τη φωτογραφία ενός εξαιρετικά ρευστοποιημένου πολιτικού σκηνικού με εξαιρετικά περιορισμένα τα περιθώρια συνεννόησης, πολλώ μάλλον συναίνεσης, από το Μέγαρο Μαξίμου εξηγούν ότι πειραματισμοί ή το χειρότερο παλινωδίες μπορεί να κοστίσουν ακριβά, καθώς η χώρα καλείται αφ' ενός να διασφαλίσει τα εθνικά της συμφέροντα και αφ' ετέρου να διατηρήσει την πορεία των θετικών ρυθμών ανάπτυξης, που αναχρηματοδοτούν μία κοινωνική πολιτική, που βασίζεται στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη μείωση της φορολογίας και τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δαπανούν περισσότερο χρόνο και φαιά ουσία στην υπέρβαση των εσωτερικών τους αδιεξόδων, αλλά και στο διαγκωνισμό με τους υπό διαμόρφωση πολιτικούς σχηματισμούς των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού, στην κυβέρνηση επιχειρούν να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη λεγόμενη θετική ατζέντα. Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ιδωθεί η χθεσινή περιγραφή του Οδικού Χάρτη των κυβερνητικών δράσεων και μεταρρυθμίσεων για το 2026 από τους Κωστή Χατζηδάκη, Άκη Σκέρτσο, Θανάση Κοντογεώργη και Εύη Δραμαλιώτη.

«Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης, ωστόσο, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζεται αδιάπτωτη κάθε μέρα και κάθε μήνα» διαβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπονοώντας ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας έγκειται στην εκπλήρωση των προεκλογικών της δεσμεύσεων εν συγκρίσει με την αντιπολίτευση, που, όπως λέγεται στην κυβερνητική έδρα, εκφέρει έναν τοξικό πολιτικό λόγο ακριβώς για να καμουφλάρει την απουσία εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. «Η σταθερότητα δεν είναι στασιμότητα» σημείωσε με νόημα ο υπουργός Επικρατείας επιμένοντας ότι οι 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και οι 30 μεταρρυθμίσεις για το 2026, αλλά και όσα ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο έτος συνιστούν πρόοδο, που εν προκειμένω «δεν είναι σύνθημα. Είναι μετρήσιμο αποτέλεσμα».