Κακοκαιρία φρενάρει τα ταξίδια: Καθυστέρηση στην αναχώρηση Μητσοτάκη για Νταβός

Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της χώρας,με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, κυρίως στην Αττική, όπου η κακοκαιρία δείχνει να «αγριεύει» τις τελευταίες ώρες. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα φαινόμενα είναι έντονα και κατά τόπους επικίνδυνα, με μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ενδέχεται να πέσει όγκος νερού αντίστοιχος με αυτόν ενός ολόκληρου μήνα.



Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, καθυστέρηση αναμένεται να σημειωθεί και στην αναχώρηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το Νταβός της Ελβετίας. Η μετακίνηση του πρωθυπουργού επηρεάζεται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που δυσκολεύουν τη λειτουργία των αεροδρομίων και το συνολικό πρόγραμμα πτήσεων.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψει στο Νταβός προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών και παρεμβάσεων με διεθνείς ηγέτες, πολιτικούς και εκπροσώπους της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας. Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Νταβός θεωρείται σημαντική, καθώς αναμένεται να αναδείξει ζητήματα που αφορούν την ελληνική οικονομία, τις επενδύσεις και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.



Παρά την καθυστέρηση, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το πρόγραμμα συμμετοχής στο Φόρουμ θα προσαρμοστεί αναλόγως, εφόσον χρειαστεί, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παρουσία της ελληνικής πλευράς στις εργασίες του συνεδρίου.