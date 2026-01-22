Δεν πάει Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Αναχωρεί το μεσημέρι για Βρυξέλλες

Η πρωτοφανής κακοκαιρία που έπληξε χθες Τετάρτη (21/1) την Ελλάδα έφερε την ακύρωση του ταξιδιού του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Νταβός της Ελβετίας. Ο πρωθυπουργός ήταν αρχικά προγραμματισμένο να πετάξει για την Ελβετία νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, ωστόσο οι πολύ κακές καιρικές συνθήκες ανάγκασαν στην αναβολή -αρχικά- της απογείωσης και στη συνέχεια σε επαναπρογραμματισμό του ταξιδιού για σήμερα Πέμπτη.

Ωστόσο, η πορεία των εργασιών του φόρουμ, αλλά και η μετατόπιση του διπλωματικού ενδιαφέροντος της Ευρώπης στο ζήτημα της Γροιλανδίας ανάγκασαν σε οριστική αλλαγή πλάνων. Νωρίς το πρωί αποφασίστηκε τελικά η οριστική ματαίωση του ταξιδιού.

Ειδικότερα, στις 10:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο το ζήτημα της ευλογιάς και των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Το μεσημέρι θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει δείπνο εργασίας.