Στο Νταβός ο Μητσοτάκης: Τα μηνύματα για την Ελλάδα σε μια αβέβαιη Ευρώπη

Την ανάδειξη της Ελλάδος ως δύναμη αξιοπιστίας, πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο συνομιλητή στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή σε μία συγκυρία, που σημαδεύεται από συγκρούσεις, αβεβαιότητα και νέες, υπό διαμόρφωση γεωπολιτικές πραγματικότητες περιφερειακά, αλλά και διεθνώς αναμένεται να υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός κατά τη συμμετοχή του στις εργασίες του ετήσιου Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι η χώρα μας αποτελεί παράδειγμα σε ευρωπαικό επίπεδο, όχι μόνο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις, που την έφεραν δέκα χρόνια μετά την οικονομική κρίση στην κορυφή του Eurogroup, αλλά και για την πολιτική της σταθερότητα. Βάσει του προγράμματος, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Νταβός απόψε το βράδυ τις επόμενες δύο ημέρες, 22 και 23 Ιανουαρίου, θα έχει επαφές και συναντήσεις μεταξύ άλλων με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες και με ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία και στην Τεχνητή Νοημοσύνη και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις επενδυτικές ευκαιρίες, που παρουσιάζονται στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει σειρά δημόσιων παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Φόρουμ κατά τις οποίες πρόκειται να αναδείξει την θεαματική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα, καθώς και την θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, στην ευρύτερη περιοχή εν μέσω έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας.

Αύριο ο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο βασικό πάνελ που αφορά τη μεγάλη εικόνα στην Ευρώπη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα σε θέματα ανταγωνιστικότητας, υπό τον τίτλο «Η Ευρώπη μένει στάσιμη. Πώς μπορεί να ταράξει τα νερά;». Σε αυτό θα συμμετέχουν ακόμη ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Micheál Martin, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Νάντια Καλβίνιο και οι CEOs της Deutsche Bank, Christian Sewing και της ExxonMobil, Darren Woods.

Τέλος, ο πρωθυπουργός θα έχει ακόμα συναντήσεις με opinion makers, ενώ σκοπεύει να παραχωρήσει και συνεντεύξεις σε μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το CNN και το Bloomberg.