Από τον Έβρο το μήνυμα Δένδια για το Πάσχα - «Στήριξη σε όσους φυλάνε τα σύνορα»

Μήνυμα στήριξης και αναγνώρισης προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έστειλε από τον Έβρο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας την Κυριακή του Πάσχα (12/4), πραγματοποιώντας επίσκεψη στο 126 Επιτηρητικό Φυλάκιο στο Σουφλί, σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Τον υπουργό συνόδευε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, με την παρουσία τους να έχει έντονο συμβολισμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαρκούς επιτήρησης και της αποστολής όσων υπηρετούν στην πρώτη γραμμή.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 12, 2026

Στο πλευρό των στρατιωτών στα σύνορα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Νίκος Δένδιας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με άνδρες και γυναίκες του φυλακίου, ανταλλάσσοντας ευχές για το Πάσχα και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος που επιδεικνύουν καθημερινά.

Λίγα μόλις μέτρα από τα σύνορα, ο υπουργός έστειλε το δικό του μήνυμα για την Κυριακή του Πάσχα, καλώντας όλους τους πολίτες να μην ξεχνούν εκείνους που υπηρετούν μακριά από τις οικογένειές τους, φυλάσσοντας την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με την παρουσία του υπουργού και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ σε πασχαλινό γεύμα με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες θητείας, στο στρατόπεδο Υποστρατήγου Νικολάου Δελαγραμμάτικα.