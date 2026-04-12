«Χρόνια πολλά με υγεία»: Ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα από τα Χανιά

Με φόντο τα Χανιά και σε εορταστικό κλίμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε το δικό του μήνυμα για το Πάσχα, επιλέγοντας να ευχηθεί μέσα από τα social media.

Ο πρωθυπουργός ανάρτησε φωτογραφία μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, συνοδεύοντάς την με το λιτό αλλά θερμό μήνυμα: «Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά με υγεία!».

Η ανάρτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων, με χρήστες να ανταποδίδουν τις ευχές και να σχολιάζουν τη φωτογραφία του πρωθυπουργικού ζεύγους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το βράδυ της Ανάστασης στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών, όπου παρακολούθησε την Ακολουθία, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Ο πρωθυπουργός θα παραμείνει στα Χανιά και ανήμερα το Πάσχα, περνώντας τις γιορτινές ημέρες σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, ενώ η επιστροφή του στην Αθήνα αναμένεται τη Δευτέρα.