Από τον Λιάγκα στον Κωνσταντάρα: Ποιο πρόσωπο εντάσσεται στο δυναμικό του Open

O λόγος για τον δημοσιογράφο Πάνο Κατσαρίδη, ο οποίος σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα βρίσκεται στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα και στη νέα εβδομαδιαία βραδινή εκπομπή που ετοιμάζει ο παρουσιαστής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του FLASH, o πρώην θεατρικός παραγωγός που κατάφερε να ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με το δυναμικό του σχόλιο, εντάσσεται στο δυναμικό του OPEN με διπλό ρόλο. Ο Πάνος Κατσαρίδης θα έχει ενεργό ρόλο τόσο μπροστά, όσο και πίσω από τις κάμερες συμμετέχοντας και στον σχεδιασμό αλλά και τη θεματολογία της Late Night εκπομπής του σταθμού.

Οι δύο πλευρές έμειναν ευχαριστημένες από τις συζητήσεις που προηγήθηκαν και όπως όλα δείχνουν αναμένεται να πέσουν και οι υπογραφές στο προσεχές διάστημα, έτσι ώστε να... κλειδώσει η συμφωνία.