Πάνος Κατσαρίδης: «Νιώθω ένα σφίξιμο που θα αποχωρήσω από το «Πρωινό» - Δεν ήταν κάτι που το ήθελα»

Μετά την είδηση ότι η Δέσποινα Καμπούρη αποχωρεί από την εκπομπή «Το Πρωινό», έρχεται να προστεθεί ακόμα μια αποχώρηση, αυτή του Πάνου Κατσαρίδη.

«Ο κύκλος μου στο Πρωινό του ΑΝΤ1 ολοκληρώνεται στις 3 Ιουλίου, δε θα συνεχίσω. Στεναχωρήθηκα, απ’ την άλλη, πάμε παρακάτω. Νιώθω ένα σφίξιμο, γιατί δεν ήταν κάτι που το ήθελα να σου πω την αλήθεια, και θεωρούσα μάλλον, ότι λογικά θα συνεχίζαμε, αλλά οκ. Φύγαμε για τα καινούργια. Κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή. Δεν έγινε κάτι.

Δεν ήταν δική μου απόφαση να αποχωρήσω. Αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο, γιατί δεν είναι ωραίο να δημιουργούνται και λάθος εντυπώσεις. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο που να θέλω να αποχωρήσω από την εκπομπή» εξήγησε.

Και εξομολογήθηκε στην κάμερα του Happy Day: «Ξέρεις κάτι; Όπως, εγώ ποτέ δεν δέχτηκα ότι οι φιλίες σε βάζουν σε μια δουλειά, γιατί κανένας δεν θα σε βάλει στη δουλειά του και δεν θα παίξει το κεφάλι του επειδή είσαι φίλος του, κάτι άλλο προφανώς βλέπει. Έτσι, και οι φιλίες δεν μετράνε και στο τέλος μιας δουλειάς. Εγώ πάντα τις προσωπικές μου σχέσεις τις κρατάω έξω απ’ τη δουλειά μου. Άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία».