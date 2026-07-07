Πάνος Κατσαρίδης στον FLASH: Ο Τσουρός, ο Λιάγκας και όσοι θα... παίξουν μπάλα του χρόνου στην TV

Ο Πάνος Κατσαρίδης μίλα στον FLASH για την τηλεοπτική του εμπειρία, αλλά και για τους παρουσιαστές που έκανε φίλους. Αποκαλύπτει το χειρότερο σχόλιο που γράφτηκε για εκείνον, αλλά και τη στιγμή που λύγισε και θέλησε να τα παρατήσει.

Αναφέρεται την επόμενη μέρα στην TV που θα είναι πολύ σκληρή όμως πιστεύει πως «νέες συνθήκες θα φέρουν την αλλαγή».

Σχολιάζει τα πρόσωπα που θα παίξουν μπάλα του χρόνου στην πρωινή ζώνη και δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στη Σίσσυ Χρηστίδου και τη Ζήνα Κουτσελίνη, ενώ παραδέχεται πως θα συνεχίσει να βλέπει Γιώργο Λιάγκα γιατί είναι φίλοι!

Και επειδή βρίσκεται με το ένα πόδι στην ανεργία καταλήγει: «Η τηλεόραση είναι η δουλειά μου και ψάχνω να βρω δουλειά στην τηλεόραση για του χρόνου».