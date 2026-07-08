Μετά την επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ανανέωση της συνεργασίας τους, ήρθε και η δημόσια τοποθέτηση του ίδιου του Γιώργου Λιάγκα.

Ο παρουσιαστής, που βρίσκεται ήδη στο αγαπημένο του Αιγαίο για τις καλοκαιρινές διακοπές, επέλεξε να επιβεβαιώσει ο ίδιος τη συμφωνία μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαριστώντας το τηλεοπτικό κοινό για τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια.

«Παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι»

Χαμογελαστός και εμφανώς ικανοποιημένος, ο Γιώργος Λιάγκας ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει στον ΑΝΤ1 για ακόμη δύο χρόνια.

«Είναι πια επίσημο, μπορούμε και να το πούμε. Παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι, στον ΑΝΤ1, για τα επόμενα δύο χρόνια. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι' αυτό», ανέφερε στην αρχή του βίντεο.

Στη συνέχεια ευχήθηκε καλό καλοκαίρι στους διαδικτυακούς του φίλους, εκφράζοντας την ευχή όλοι να καταφέρουν να απολαύσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης.

Το ραντεβού ανανεώνεται για τον Σεπτέμβριο

Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε ότι ήδη προετοιμάζεται για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, αποκαλύπτοντας πως το «Πρωινό» θα επιστρέψει με αλλαγές.

«Θα τα πούμε ανανεωμένοι, με μια πολύ ωραία ομάδα και με μια ανανεωμένη εκπομπή κάπου τον Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε θα τα λέμε από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η νέα σεζόν θα φέρει αρκετές διαφοροποιήσεις μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Έκλεισε οριστικά το θέμα του τηλεοπτικού του μέλλοντος

Με τη δημόσια τοποθέτησή του, ο Γιώργος Λιάγκας έβαλε τέλος και στις τελευταίες συζητήσεις γύρω από το τηλεοπτικό του μέλλον, επιβεβαιώνοντας όσα είχαν ήδη γίνει γνωστά με την ανακοίνωση του ΑΝΤ1.

Έτσι, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι του «Πρωινού» και τα επόμενα δύο χρόνια, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία του με το κανάλι.