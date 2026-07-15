Οργισμένος Λιάγκας: «Αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι, την κοπέλα δίπλα μου δεν την ξέρω»

Ένα δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης με τίτλο «Μαρία Αντωνά: Ζει σαν βασίλισσα στη βίλα των 458.000 ευρώ. Το παλάτι του Λιάγκα στην Τήνο», προκάλεσε το ξέσπαμα του Γιώργου Λιάγκα.

Με ανάρτησή του στο Instagram έκανε γνωστό το δημοσίευμα, το οποίο περιλαμβάνει και φωτογραφία και τον παρουσιάζει δίπλα σε γυναίκα ενώ εκείνος είναι μέσα σε πισίνα.

Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε για το δημοσίευμα και τη φωτογραφία: «Αυτό το δημοσίευμα με ΑΙ κάποιοι αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι και εκδότες το ανέβασαν κανονικά, παραπλανώντας τον κόσμο. Να τους χαιρόμαστε. Η φωτογραφία είναι πριν χρόνια από ξενοδοχείο και την κοπέλα δίπλα, προφανώς και δεν την ξέρω», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας, που δεν έκρυψε την ενόχληση και τη δυσαρέσκειά του.