Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας άφησε πίσω του τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και ταξίδεψε στην Κρήτη μαζί με τη Μαρία Αντωνά για στιγμές ξεκούρασης.

Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από τις διακοπές τους, καταγράφοντας τον Γιώργο Λιάγκα την ώρα που παίζει πιάνο στο λόμπι του ξενοδοχείου όπου διαμένουν.

Η τρυφερή ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά

Το βίντεο συνοδεύτηκε από μια λιτή αλλά ιδιαίτερα τρυφερή φράση, που τράβηξε αμέσως την προσοχή των followers της.

«Υπάρχουν στιγμές που δεν τις περιγράφεις… απλώς τις ακούς», έγραψε η Μαρία Αντωνά, αφήνοντας τις εικόνες και τη μουσική να μιλήσουν από μόνες τους.

Χαλάρωση μετά το τέλος της σεζόν

Μετά το φινάλε της τηλεοπτικής χρονιάς, ο Γιώργος Λιάγκας φαίνεται πως επέλεξε να αφιερώσει χρόνο στην προσωπική του ζωή και να απολαύσει λίγες ημέρες ξεκούρασης μακριά από την καθημερινότητα της τηλεόρασης.

Το ζευγάρι περνά στιγμές χαλάρωσης στην Κρήτη, ενώ μέσα από τις αναρτήσεις της Μαρίας Αντωνά δίνει κατά διαστήματα μια μικρή γεύση από το καλοκαιρινό του ταξίδι.