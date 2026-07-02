Λιάγκας σε Τούνη: «Ζητήσαμε συγγνώμη, αλλά έχω μικρότερο IQ από εσένα...»

Νέα τροπή πήρε η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και την Ιωάννα Τούνη, μετά τον σάλο που προκάλεσε το βίντεο της influencer από το Μπαλί, στο οποίο εμφανιζόταν να κρατά μια βεντάλια από χαρτονομίσματα.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι επικοινώνησε μαζί του ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προκειμένου να διευκρινίσει πως τα χαρτονομίσματα που εμφανίζονταν στο βίντεο δεν ήταν των 500 ευρώ, αλλά τοπικό νόμισμα του Μπαλί, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας.

Ο παρουσιαστής παραδέχθηκε δημόσια ότι έγινε λανθασμένη εκτίμηση για τα χρήματα που κρατούσε η επιχειρηματίας, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο σημείο έπρεπε να διορθωθεί.

«Ζητήσαμε συγγνώμη, αλλά ο συμβολισμός ήταν λάθος»

Παρά τη διόρθωση, ο Γιώργος Λιάγκας υποστήριξε ότι εξακολουθεί να διαφωνεί με το μήνυμα που εξέπεμπε η ανάρτηση, ειδικά σε συνδυασμό με προηγούμενο βίντεο της Ιωάννας Τούνη, στο οποίο είχε αναφερθεί στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Απαντώντας στο νέο βίντεο που δημοσίευσε η influencer στο TikTok, είπε χαρακτηριστικά:

«Εμείς το προβάλαμε γιατί είναι η θέση της Τούνη. Εάν εσφάλαμε, εσφάλαμε. Ζητήσαμε συγγνώμη. Όμως ο συμβολισμός ήταν λάθος».

Στη συνέχεια, με εμφανή δόση ειρωνείας, πρόσθεσε:

«Εγώ που έχω μικρότερο IQ από εσένα, δεν το λέω ειρωνικά, γι' αυτό έχεις πετύχει περισσότερα από εμένα... Όταν κάνεις μια ανάρτηση για τον τραπεζικό σου λογαριασμό και την επόμενη ημέρα εμφανίζεσαι να κουνάς χαρτονομίσματα, ο συμβολισμός για μένα είναι ο ίδιος».

Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη

Από την πλευρά της, η Ιωάννα Τούνη είχε ξεκαθαρίσει μέσω TikTok ότι τα χαρτονομίσματα που χρησιμοποιούσε στο βίντεο ήταν μπαλινέζικο νόμισμα μικρής αξίας και όχι χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, όπως πολλοί είχαν αρχικά θεωρήσει.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το θέμα από τηλεοπτικές εκπομπές, επαναλαμβάνοντας την κριτική της προς την τηλεόραση.

Η υπόθεση εξακολουθεί να απασχολεί τα social media, με τις τοποθετήσεις και των δύο πλευρών να προκαλούν έντονες συζητήσεις και αντικρουόμενες αντιδράσεις.