Στο πλευρό της Ιωάννας Τούνη στάθηκε δημόσια η Νικόλ Δεσποτοπούλου, απαντώντας με έντονο ύφος στον Γιώργο Λιάγκα για τα σχόλια που έκανε σχετικά με το βίντεο της influencer από το Μπαλί.

Η δημιουργός περιεχομένου, που βρέθηκε μαζί με την Ιωάννα Τούνη στο ταξίδι στην Ινδονησία, δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, κατηγορώντας τον παρουσιαστή πως σχολίασε την υπόθεση χωρίς να έχει ελέγξει σωστά τα πραγματικά δεδομένα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Το καλύτερο ντοκιμαντέρ θα γινόταν αν βάζαμε την ελληνική τηλεόραση στην καρέκλα. Θα είχε πολύ τσαγάκι ή καφέ αν καθόντουσαν σε αυτή την καρέκλα όσοι νομίζουν για το πόσο σωστό ρεπορτάζ κάνουν. Βρε ανίδεε Γιώργο Λιάγκα… βρε ανίδεε.

Ένα σωστό searching γίνεται; Όλοι μας θα θέλαμε να είναι 500αρικα αυτά τα χρήματα. Που συμβουλεύει κιολας… έλαβε βρε σε έχουμε δει και με τα μάτια μας τι κάνεις βρε. Είσαι το μεγαλύτερο ποζέρι της ελληνικής τηλεόρασης.

Μπορεί να τα πω εγώ αργότερα τα δικά σου, όμως για αρχή να πω ότι ήταν απλά ένα trend εδώ στο Tik Tok που θα έκανε ο οποιοσδήποτε ασχολείται με το Tik Tok. Θα μου πεις γιατί δεν έκανε κάποιο άλλο trend, γιατί τα εξαντλήσαμε όλα θα σου πω εγώ. Take a chill pill βρε Γιώργο Λιάγκα. Δηλαδή τι κάνεις;

Ξέρουμε ότι η Ιωάννα πουλάει, το ξέρουμε, οπότε δεν θα έπρεπε να το έχουμε κάνει, ναι έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Και φυσικά αν διαφωνείτε με την Ιωάννα, αν δεν σας αρέσει ο τρόπος που παρουσιάζεται, ο τρόπος που προβάλλεται, το περιεχόμενό της, το χιούμορ της, η οτιδήποτε άλλο είναι οκ θεμιτό, αλλά να διαφωνήσουμε και να μη μας αρέσει για κάτι το οποίο όντως έγινε.

Τα χρήματα λοιπόν που κρατούσε ήταν Ινδονήσια ρούπια περίπου 4,5 ευρώ. Το να το παρουσιάζει στην τηλεόραση σα να ήταν 500αρικα, δεν βοηθάει κανέναν γιατί η κριτική έχει αξία όταν βασίζεται στην αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση του Γιώργου Λιάγκα

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε μέσα από την εκπομπή του, αναγνωρίζοντας ότι έγινε λάθος ως προς την αξία των χαρτονομισμάτων και ζητώντας συγγνώμη.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η ουσία της κριτικής του δεν αφορούσε το χρηματικό ποσό, αλλά τον συμβολισμό του βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη, ειδικά μετά από προηγούμενη ανάρτησή της σχετικά με τον τραπεζικό της λογαριασμό.

Όπως ανέφερε, μπορεί να έκανε λάθος στην εκτίμηση για τα χαρτονομίσματα, όμως εξακολουθεί να θεωρεί πως το μήνυμα που εξέπεμπε η συγκεκριμένη ανάρτηση ήταν λανθασμένο, επιμένοντας ότι αυτή ήταν η βάση της κριτικής του.