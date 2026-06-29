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LIFE Showbiz Γιώργος Λιάγκας

Μαρία Αντωνά: «Θα μπορούσατε να με δείτε δίπλα στον Γιώργο σε ένα διαφορετικό project»

Η σχέση τους μετράει δύο χρόνια και ο έρωτάς τους δυναμώνει όλο και περισσότερο...

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
Φωτεινή Λασπά avatar
Φωτεινή Λασπά

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Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» έκανε η Μαρία Αντωνά και αναφέρθηκε στην επιθυμία της να συμμετέχει στο «Dancing With The Stars», αλλά και σε μια πιθανή συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Ποτέ μη λες ποτέ, ίσως θα μπορούσατε να με δείτε δίπλα στον Γιώργο, με κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό project. Δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένα, αλλά θα μπορούσα να υπάρχω σε κάτι διαφορετικό» αποκάλυψε.

Και παραδέχθηκε: «Θα μου άρεσε να δω τον εαυτό μου στα backstage του Dancing with the stars. Δεν έχω δεχτεί ακόμη κάποια πρόταση, αυτοπροτείνομαι μόνη μου».

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