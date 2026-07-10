Η Μαρία Αντωνά έδωσε τη δική της απάντηση στα σεξιστικά και προσβλητικά σχόλια που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες για τις φωτογραφίες των διακοπών της, επιλέγοντας να μιλήσει όχι για όσους την έκριναν, αλλά για όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή.

Μέσα από διαδοχικά stories στο Instagram, η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη απώλεια που έχει βιώσει, εκείνη της μητέρας της.

«Αυτό που με πονάει πραγματικά δεν είναι μια γνώμη, ένα σχόλιο ή μια δυσκολία. Είναι μόνο όσα δεν μπορώ να αλλάξω. Το ότι δεν μπορώ να φέρω πίσω τον άνθρωπο που μου λείπει περισσότερο. Τη μαμά μου», έγραψε.

«Δεν θα αφήσω την κακία να με αλλάξει»

Η Μαρία Αντωνά εξήγησε πως από εκείνη τη στιγμή και μετά αποφάσισε να βλέπει διαφορετικά τη ζωή και να μη δίνει χώρο στην κακία.

«Έχω κάνει μία συμφωνία με τον εαυτό μου... Να μην ξοδεύω την ψυχή μου σε πράγματα που δεν έχουν ουσία. Να μη δίνω δύναμη σε ανθρώπους που δεν αξίζουν την ηρεμία μου. Να μην αφήνω την κακία των άλλων να αλλοιώνει αυτό που είμαι εγώ», ανέφερε.

Ξεχωριστή ήταν και η φράση που συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους:

«Το μόνο που θέλω είναι να κρατήσω την ψυχή μου καθαρή. Γιατί μόνο εγώ ξέρω πόσο μου κόστισε για να παραμείνει έτσι.»

Δεν πρόκειται για μια ανάρτηση οργής. Είναι περισσότερο μια υπενθύμιση ότι πίσω από μια δημόσια εικόνα υπάρχει ένας άνθρωπος με προσωπικές απώλειες και πληγές που κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει.

Το μήνυμα για όσους κρίνουν χωρίς να γνωρίζουν

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Μαρία Αντωνά έστειλε ένα μήνυμα με αποδέκτη όλους όσοι σπεύδουν να κρίνουν τους άλλους μέσα από τα social media.

«Ποτέ δεν ξέρεις τι κουβαλάει ένας άνθρωπος μέσα του. Η δύναμη που δείχνει προς τα έξω δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν έχει ραγίσει χίλιες φορές», έγραψε, προσθέτοντας πως ο καθένας δίνει τις δικές του μάχες και πως ένα χαμόγελο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει πόνος.

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά τα δεκάδες προσβλητικά και σεξιστικά σχόλια που δέχτηκε για φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές. Χωρίς να απαντήσει προσωπικά σε κανέναν, επέλεξε να μιλήσει για την απώλεια, την αξιοπρέπεια και τη δύναμη να προστατεύει κανείς την ψυχική του ισορροπία.