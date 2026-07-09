Κατερίνα Μπαξεβανάκη: «Είμαι Gen Z, τα παιδιά της γενιάς μου είναι βαθιά ρομαντικά»

Η Κατερίνα Μπαξεβανάκη ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε μαζί της για αυτά που ψάχνει σε έναν άντρα. «Με γοητεύει πολύ το στοιχείο της τρυφερότητας και της ευγένειας στους ανθρώπους. Το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για να με γοητεύσει ένας άνθρωπος. Το να είναι ευγενής, να είναι τρυφερός… Νιώθω ότι η γενιά μου είναι πολύ αδικημένη σ’ αυτό. Πιστεύω ότι η γενιά μου είναι πολύ τρυφερή. Πιστεύω ότι είμαστε ρομαντική γενιά. Γιατί εγώ είμαι Gen Z γενιά, οπότε, θεωρώ ότι τα παιδιά της γενιάς μου και η γενιά μου είναι βαθιά ρομαντικοί. Απλά το επικοινωνούμε με άλλο τρόπο. Είμαστε μια γενιά που θέλει να υλοποιήσει τους στόχους της, θέλει να αισθανθεί ότι πέραν του τρεξίματος της καθημερινότητας, αναπνέει, ζει, περνάει όμορφα.

Τα dating app με βρίσκουν πολύ αντίθετη. Ενώ δεν θεωρώ ότι μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο απλά από μια εικόνα. Να σκρολάρεις λες και είμαστε περιοδικά και να γυρίσεις. Εγώ αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι και δεν είμαι ο άνθρωπος που ιδιοσυγκρασιακά ταιριάζει με αυτό. Όμως δεν κρίνω τους ανθρώπους που το κάνουν, γιατί είναι κι αυτό μια ανάγκη. Είναι ένα κοινό σημείο της γενιάς μας και αυτό. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ρομαντισμός. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι μιλάνε. Θεωρώ ότι φλερτάρουν. Θεωρώ ότι θα βγεις και θα σου μιλήσουν. Τουλάχιστον έχω το ζω αυτό».

«Δεν αφήνω τίποτα στην τύχη του»

Η ηθοποιός αποκάλυψε και πώς της έγινε η πρόταση να παίξει στη σειρά «Η γη της ελιάς», μια πρόταση που ήρθε από το πουθενά και άλλαξε όλη τη ζωή της. «Δίδασκα σε ένα ιδιωτικό σχολείο θεατρική αγωγή. Και το τηλέφωνο του Ανδρέα ήρθε ενώ ήμουν στην τάξη. Λέω στα παιδιά, δώστε μου δύο λεπτά, είναι ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Βγαίνω έξω από την τάξη και μου λέει η παραγωγή, ότι έκλεισα το ρόλο που είχα κάνει το κάστινγκ την προηγούμενη μέρα. Οπότε, εγώ κατέβηκα κάτω στην διευθύντρια, της γνωστοποίησα ότι θέλω να παραιτηθώ γιατί σε δύο μέρες πρέπει να είμαι στην Κύπρο.

Νιώθω ότι κοχλάζω σε ένα τηγάνι και επιθυμώ πράγματα τα οποία θέλω να τα υλοποιήσω πολύ και αν δεν τα υλοποιήσω δεν μπορώ να εφησυχαστώ, οπότε είμαι ένας άνθρωπος πολύ δημιουργικός, πολύ παραγωγικός, που νιώθω ότι με τροφοδοτεί να κάνω πολλά πράγματα. Δεν το κάνω για να τα κάνω, τα κάνω γιατί όντως μου δίνουν πράγματα. Δηλαδή και το κομμάτι των σπουδών μου και ο αθλητισμός. Νιώθω ότι εκεί που διοχετεύω την ενέργειά μου, κάπως τα πράγματα γίνονται, όχι σε όλα τα επίπεδα. Είμαι πολύ οργανωτική. Έχω πολύ πρόγραμμα. Θέλω τα πράγματα να γίνονται όπως τα οραματίζομαι και τα σκέφτομαι. Δεν αφήνω τίποτα στην τύχη του, οπότε και να μην βρίσκω τον χρόνο, τον δημιουργώ.

Χτυπάω την πόρτα και λέω θα ήθελα πολύ να συνεργαστούμε, να ανταμώσουμε, όχι στην προκειμένη περίπτωση με τον Ανδρέα Γεωργίου, γενικά. Θα ήθελα πολύ δηλαδή να περάσω από κάστινγκ για ρόλους που να με αφορούν. Δηλαδή δεν θα περιμένω στο σπίτι μου να έρθει, θα χτυπήσω την πόρτα και θα πω θα ήθελα να με δείτε γι’ αυτόν τον ρόλο».