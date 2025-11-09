Από τον «sleepy Joe» στον «νυσταγμένο» Τραμπ: Οι εικόνες που προέδρου των ΗΠΑ που έγιναν viral

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διοργάνωσε αυτή την εβδομάδα στο Οβάλ Γραφείο μία από τις πιο εντυπωσιακές συνεντεύξεις Τύπου της θητείας του, ανακοινώνοντας μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων για την απώλεια βάρους, αλλά διακόπηκε όταν ένας από τους παρευρισκόμενους λιποθύμησε.

Πριν από αυτή τη δραματική τροπή των γεγονότων, ωστόσο, ο Τραμπ φαινόταν να αγωνίζεται να μείνει ξύπνιος, ενώ ο υπουργός Υγείας του, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, και δύο άλλοι αναπληρωτές του εξηγούσαν με τη σειρά τους την ανακοίνωση. Βίντεο από τη σκηνή κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσαν έντονη κριτική από τους Δημοκρατικούς.

Μια ανάλυση της Washington Post από πολλαπλά βίντεο έδειξε ότι ο Τραμπ πέρασε σχεδόν 20 λεπτά προσπαθώντας να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Πέμπτης. Ήταν μια φαινομενικά τρανή απεικόνιση της πίεσης που ασκεί η προεδρία σε έναν 79χρονο που συνήθως έχει ένα έντονο πρόγραμμα ταξιδιών, το οποίο ακόμη και οι βοηθοί του λένε ότι δυσκολεύονται να ακολουθήσουν — και ο οποίος απολάμβανε να αποκαλεί τον προκάτοχό του «Sleepy Joe» Μπάιντεν.

Καθισμένος πίσω από το γραφείο Resolute Desk την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδειξε μια σειρά κινήσεων γνωστές σε όποιον έχει προσπαθήσει να μείνει ξύπνιος κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής συνάντησης. Έκλεισε τα μάτια του. Έβαλε το χέρι του στο κρόταφο. Κούρνιασε στην καρέκλα του.

Η συγκέντρωση διακόπηκε απότομα με την ξαφνική κατάρρευση ενός συμμετέχοντα, ενός ασθενούς της Eli Lilly που στεκόταν πίσω από τον πρόεδρο. Συνεχίστηκε περίπου μία ώρα αργότερα, με τον Τραμπ να είναι εμφανώς πιο ζωηρός — αλλά ακόμα να τον πιάνουν οι κάμερες σε στιγμές με τα μάτια κλειστά.



Πηγή: Reuters

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ότι ο Τραμπ κοιμόταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο και χαρακτήρισε την ερώτηση ως ακατάλληλη.



«Ο πρόεδρος δεν κοιμόταν. Στην πραγματικότητα, μίλησε καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια αυτής της ανακοίνωσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια ιστορική μείωση των τιμών για τους Αμερικανούς σε δύο φάρμακα που βοηθούν τους Αμερικανούς που πάσχουν από διαβήτη, καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία και άλλες ασθένειες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τέιλορ Ρότζερς σε μια ανακοίνωση.



Σφοδρή κριτική από τους Δημοκρατικούς

Οι Δημοκρατικοί, και ιδιαίτερα οι βετεράνοι της κυβέρνησης Μπάιντεν, δήλωσαν ότι ήταν απογοητευμένοι που έβλεπαν τον πρόεδρο να παλεύει να μείνει ξύπνιος, αφού ο ίδιος είχε αποκαλέσει τον προκάτοχό του «Sleepy Joe» (Νυσταγμένος Τζο) και συχνά χλεύαζε τα επίπεδα ενέργειας του. Ο Μπάιντεν, ο γηραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ στην ιστορία, ο οποίος αποχώρησε από το αξίωμα σε ηλικία 82 ετών, αντιμετώπιζε τακτικά κριτική για την αντοχή του, όπως όταν φάνηκε να αποκοιμάται σε μια στρογγυλή τράπεζα στην Αγκόλα τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι αμφιβολίες σχετικά με την καταλληλότητα του Μπάιντεν για την προεδρία συνέβαλαν επίσης στο τέλος της προσπάθειάς του για επανεκλογή το 2024.



«Τα εθνικά μέσα ενημέρωσης θα είχαν πάθει πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια αν ο Τζο Μπάιντεν κοιμόταν/λιποθυμούσε στην καρέκλα του στο Οβάλ Γραφείο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Νέρα Τάντεν, που υπηρέτησε ως κορυφαία σύμβουλος εσωτερικής πολιτικής του Μπάιντεν.



Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν αντιδράσει έντονα σε οποιαδήποτε σύγκριση με τον Μπάιντεν, επισημαίνοντας τις πολύ πιο συχνές ανταλλαγές του Τραμπ με τους δημοσιογράφους και το τακτικό πρόγραμμα δημόσιων εκδηλώσεών του. Ο Τραμπ συνήθως απαντά σε ερωτήσεις πολλές φορές την εβδομάδα, ενώ ο Μπάιντεν το έκανε σπάνια. Επίσης, επαινούν τακτικά την ενέργεια του 79χρονου, με τους βοηθούς του να λένε ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις και απαιτήσεις του Τραμπ.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ολοκλήρωσε πρόσφατα μια περίοδο πυρετωδών ταξιδιών, επιστρέφοντας από ένα εκτεταμένο ταξίδι στην Ασία στις 30 Οκτωβρίου, πριν πετάξει στο θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα την επόμενη μέρα και επιστρέψει στην Ουάσιγκτον την Κυριακή. Ο Τραμπ πέταξε επίσης στο Μαϊάμι την Τετάρτη για να μιλήσει σε μια επιχειρηματική διάσκεψη πριν επιστρέψει στην Ουάσιγκτον. Και πέταξε πίσω στο Mar-a-Lago για το Σαββατοκύριακο την Παρασκευή.