«Δεν έχουν λιμάνια»: Πως δικαιολόγησε ο Τραμπ το «συγχωροχάρτι» στον Όρμπαν για το ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ χορήγησαν στην Ουγγαρία εξαίρεση ενός έτους από τις αμερικανικές κυρώσεις για τη χρήση ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της ένθερμης συνάντησης που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βίκτορ Όρμπαν στην Ουάσινγκτον.

Ο Όρμπαν, μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ, συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (7/11) για την πρώτη διμερή τους συνάντηση από τότε που ο Ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στην εξουσία και εξήγησε γιατί η χώρα του χρειάζεται να χρησιμοποιεί ρωσικό πετρέλαιο σε μια εποχή που ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει την Ευρώπη να σταματήσει να το κάνει, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Σημειώνεται, μάλιστα, πως τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ επέβαλε κυρώσεις που σχετίζονται με την Ουκρανία στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, οι οποίες περιείχαν την απειλή περαιτέρω κυρώσεων σε οντότητες σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο από αυτές τις εταιρείες.

Το... παρασκήνιο της απόφασης - «Δεν έχουν λιμάνια»

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι το ζήτημα είναι ζωτικής σημασίας για την Ουγγαρία και δεσμεύτηκε να παρουσιάσει «τις συνέπειες για τον ουγγρικό λαό και για την ουγγρική οικονομία, να μην λαμβάνει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία».

Ο Τραμπ, με στόχο να ασκήσει πίεση στη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμό της με την Ουκρανία, φάνηκε να συμφωνεί με τη θέση του Όρμπαν. «Το εξετάζουμε, επειδή είναι πολύ διαφορετικό για αυτόν να προμηθεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και υπογράμμισε ότι «όπως γνωρίζετε, δεν έχουν... το πλεονέκτημα να έχουν θάλασσα. Είναι μια σπουδαία χώρα, είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά δεν έχουν θάλασσα. Δεν έχουν λιμάνια».

Κλείνοντας μάλιστα σημείωσε πως «ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, και αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια».

Δέσμευση Ουγγαρίας για αγορά LNG από τις ΗΠΑ

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι, εκτός από την εξαίρεση από τις κυρώσεις, η Ουγγαρία είχε δεσμευτεί να αγοράζει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ με συμβόλαια αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα που η χώρα που επανειλημμένα έχει έρθει σε ρήξη με την ΕΕ διατηρεί την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια, αρχής γενομένης από την έναρξη της σύγκρουσης του 2022 στην Ουκρανία, προκαλώντας την κριτική από αρκετούς συμμάχους της Ευρώπης αλλά και του ΝΑΤΟ.

Στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δείχνουν ότι η Ουγγαρία βασίστηκε στη Ρωσία για το 74% του φυσικού αερίου της και το 86% του πετρελαίου της το 2024, προειδοποιώντας ότι μια διακοπή μόνο του ρωσικού φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες παραγωγής στην Ουγγαρία που θα ξεπεράσουν το 4% του ΑΕΠ.