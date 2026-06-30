Από Υπερταμείο σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Η νέα εποχή για την ελληνική οικονομία

Μια ιστορική αλλαγή στρατηγικού προσανατολισμού και αποστολής ανακοινώθηκε επίσημα για το Υπερταμείο (Growthfund), το οποίο πλέον γυρίζει σελίδα και μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund).

Την ανακοίνωση πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη διάρκεια του Growth Fund Investor Summit 2026. Με ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο που αγγίζει τα 12,3 δισ. ευρώ σε έντεκα κομβικούς τομείς της οικονομίας, ο οργανισμός αφήνει πίσω του τον ρόλο του απλού διαχειριστή και μετατρέπεται σε έναν σύγχρονo επενδυτικό πυλώνα.

Από τη διαχείριση στην ενεργό επένδυση και καινοτομία

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο παύει να είναι ένας παθητικός παρατηρητής της δημόσιας περιουσίας. Πλέον, λειτουργεί ως ενεργός μέτοχος, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του.

Παράλληλα, αναλαμβάνει δράση ως ενεργός επενδυτής στη νέα οικονομία. Μέσω τεσσάρων εξειδικευμένων θεματικών funds, το Ταμείο εστιάζει στην καινοτομία και τις τεχνολογίες του μέλλοντος:

HIIF

Phaistos

ΕΛΚΑΚ

Pharos AI Factory (επιταχυντής τεχνητής νοημοσύνης)

Στρατηγικός σύμβουλος και ωρίμανση έργων δισεκατομμυρίων

Η νέα αρχιτεκτονική του Ταμείου ενισχύει καταλυτικά και τον ρόλο του στην ανάπτυξη των εθνικών υποδομών. Λειτουργώντας ως στρατηγικός σύμβουλος της Πολιτείας, το Ταμείο ενεργεί προληπτικά για την αναβάθμισή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) αναδεικνύεται σε κρίσιμο επιταχυντή, αναλαμβάνοντας την ωρίμανση μεγάλων έργων υποδομής αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας νέα πνοή στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Μια αξιόπιστη «πύλη» για τους διεθνείς επενδυτές

Στο εξής, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο θα λειτουργεί ως ένα one stop shop για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, γεφυρώνοντας τα ξένα κεφάλαια με τις πραγματικές ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς.

Η νέα αυτή εξωστρέφεια και η παραγωγή άμεσων, μετρήσιμων αποτελεσμάτων σφραγίστηκαν ήδη στο Summit, μέσω δύο σημαντικών κινήσεων:

Την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Τη στρατηγική συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Συνεδρίων και Εκθέσεων (ICCA).

Γιάννης Παπαχρήστου: «Δημιουργούμε αξία για τις επόμενες γενιές»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας, τονίζοντας:

«Η μετονομασία σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο δεν αφορά μόνο μια νέα ταυτότητα. Αποτυπώνει μια ουσιαστική αλλαγή στον ρόλο που καλούμαστε να διαδραματίσουμε. Από απλός διαχειριστής δημόσιας περιουσίας, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εξελίσσεται σε έναν ενεργό αναπτυξιακό και επενδυτικό οργανισμό. Μέσα από την επαγγελματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, δημιουργούμε βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αξία για τις επόμενες γενιές».