ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Κρίσιμη Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουλίου - Τι επικαλούνται οι μέτοχοι μειοψηφίας

Κρίσιμη είναι η επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου για την εταιρεία Έλαστρον καθώς η «διαμάχη» μεταξύ των μετόχων μειοψηφίας και της διοίκησης συνεχίζεται με μια σειρά από ερωτήματα που θέτει η πλευρά της μειοψηφίας.

Τα ερωτήματα της μειοψηφίας

Ερώτημα έθεσε η πλευρά της μειοψηφίας και για τον διακανονισμό με συνδεδεμένη εταιρεία στη Βουλγαρία. Συγκεκριμένα, το ερώτημα που τέθηκε στην Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2026 επ` αυτού αφορούσε υπόλοιπο 815.771 ευρώ που όφειλε στη μητρική η θυγατρική Kalpinis-Simos Bulgaria EOOD (στοιχεία 31.12.2024) και το οποίο μηδενίστηκε μέσα στο 2025, μετά την πώληση της ίδιας της θυγατρικής για περίπου 500.000 ευρώ . Η εταιρεία δεν έχει δημοσιοποιήσει πλήρη στοιχεία των όρων της συναλλαγής.

Στην Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2026 η μέτοχοι μειοψηφίας «κατήγγειλαν» ότι 5 ιδιόκτητα φορτηγά της Ελαστρον πωλήθηκαν σε στέλεχος της εταιρείας έναντι περίπου 5.000 ευρώ ανά όχημα, ενώ σύμφωνα με τη δική τους εκτίμηση η πραγματική αξία τους ανερχόταν σε περίπου 94.000 ευρώ συνολικά. Η διοίκηση απάντησε ότι επρόκειτο για παλιά, εκτός λειτουργικών αναγκών οχήματα.

Μια επίσης διελκυστίνδα αφορά πώληση αναξιοποίητου ακινήτου με σημαντική υπεραξία, χωρίς δέσμευση για τα έσοδα. Πρόκειται για ακίνητο θυγατρικής στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, αδρανές για χρόνια, το οποίο πωλήθηκε τον Μάιο 2026 έναντι 8,4-9,4 εκατ. ευρώ (λογιστική αξία ανέρχεται σε 7,82 εκατ. άρα απέφερε κέρδος 2 εκατ. ευρώ, όπως ανέφερε η ίδια η διοίκηση στη Γ.Σ.). Η διοίκηση δεν έχει δεσμευτεί δημόσια για το πού θα διατεθούν τα έσοδα, πέρα από γενική αναφορά σε μείωση δανεισμού.

Το τέταρτο θέμα που έθεσαν οι μέτοχοι μειοψηφίας αφορά την αναβολή ψηφοφορίας για οικονομικές καταστάσεις και διανομή μερίσματος. Συγκεκριμένα, στη Γ.Σ. της 26/6, η μειοψηφία (12,62%, μέσω Kamelia & Kalysta Holdings) πέτυχε αναβολή της κρίσιμης ψηφοφορίας — παρά τη βελτίωση των θεμελιωδών (EBITDA +78% στα 12,6 εκατ. ευρώ επιστροφή σε κερδοφορία). Το θέμα θα συζητηθεί στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 16 Ιουλίου 2026.

Σε ό,τι αφορά την μετοχή οι μέτοχοι μειοψηφίας αναφέρθηκαν στην χαμηλή αποτίμηση με την οποία διαπραγματεύεται (η μετοχή) παρά την υγιή ρευστότητα (41,5 εκατ. ευρώ) και μειούμενο δανεισμό με τη διοίκηση να απαντά: «η χρηματιστηριακή αξία διαμορφώνεται από την αγορά». Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη αναθέσει μελέτη αποτίμησης στην KPMG.