Αποχώρησαν οι αγρότες από το Σύνταγμα - Μαρούδας: «Συνεχίζουμε τον αγώνα» - Άνοιξαν οι δρόμοι

Με συντεταγμένες κινήσεις οι αγρότες αποχωρούν στις 11 το πρωί από το Σύνταγμα ύστερα από τη διανυκτέρευσή τους στην πλατεία.

Τα τρακτέρ, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα μπροστά στη Βουλή, κινήθηκαν αρχικά προς τους δρόμους της Αθήνας και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς τη λεωφόρο Κηφισού για να αναχωρήσουν.

Αποχώρησαν πριν λίγο οι αγρότες από το Σύνταγμα. Ανοιχτοί πλέον οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.



Βίντεο/ρεπορτάζ : Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/wRUHX9Hjzk — Flash.gr (@flashgrofficial) February 14, 2026

Σημειώνεται πως η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας αποκαταστάθηκε για τους οδηγούς.

Μαρούδας: «Ο αγώνας συνεχίζεται»

Μιλώντας στο FLASH, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας σημείωσε «Ήταν ένα δυναμικό συλλαλητήριο χθες και ευχαριστούμε τον λαό της Αθήνας για την συμπαράσταση του για μια ακόμα φορά, αλλά και την συμπαράσταση του λαού κατά την διάρκεια των μπλόκων.

Ταυτόχρονα χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους αγρότες που ήρθαν με τρακτέρ και λεωφορεία από κάθε γωνιά της χώρας με αυτοκίνητα για να συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο το οποίο έδωσε ένα στίγμα στην κυβέρνηση και έστειλε ένα μήνυμα ότι συνεχίζουμε τον αγώνα και τα προβλήματα μας είναι αυξημένα και ότι χρειάζονται πολιτικές λύσεις.

Η κυβέρνηση έχει τα χρήματα αλλά δεν έχει την διάθεση να λύσει προβλήματα αυτό φάνηκε και στην διάρκεια των κινητοποιήσεων εμείς όμως συνεχίζουμε πιστεύοντας ότι με την δύναμη του αγώνα και με την συμπαράσταση του κόσμου θα τα καταφέρουμε στο τέλος και θα ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα.

Στο επόμενο διάστημα θα συνεδριάσει η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων θα υπάρξουν και άλλες δράσεις σκεφτόμαστε να δούμε την αγροτικά, το Κιλελέρ στα Τέμπη θα συμμετάσχουμε, και θα δούμε και σε τοπικό επίπεδο της κινητοποιήσεις. Εμείς θέλουμε και με την κινητοποίηση και με την οποία συζήτηση θα γίνεται να λύνονται προβλήματα αυτό είναι ο στόχος μας».

Οι αγρότες συνεχίζουν την κινητοποίηση

Σημειώνεται ότι οι αγρότες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Όπως τονίζουν, στόχος τους είναι να ενισχύσουν την πολιτική πίεση και να προβάλουν τις απαιτήσεις τους για την προστασία του αγροτικού κλάδου.

Με το βλέμμα στραμμένο στην κυβέρνηση και την αντίσταση στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, οι αγρότες προγραμματίζουν νέες μορφές κινητοποιήσεων.