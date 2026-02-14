Παραμένουν στο Σύνταγμα μέχρι το μεσημέρι οι αγρότες - Νέο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η κινητοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων που διανυκτερεύσαν μπροστά στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου.

Οι αγρότες συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με βασικό τους μέλημα να ικανοποιηθούν τα αιτήματά που παραμένουν αναπάντητα όπως η μείωση του κόστους παραγωγής και η ενίσχυση των αποζημιώσεων.

Λίγο πριν τις 19:30 ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής το συλλαλητήριο παρά την έντονη βροχή ενώ στο πλευρό τους είχαν αγροτικούς, φοιτητικούς και εργατικούς συλλόγους. Οι αγρότες θα παραμείνουν στο Σύνταγμα μέχρι το μεσημέρι. Τα τρακτέρ, που αποτελούν σύμβολο των αγώνων τους, παρέμειναν όλο το βράδυ σε στρατηγικό σημείο, με μία ομάδα διαδηλωτών να περιφρουρεί τα οχήματα.

Οι αγρότες συνεχίζουν την κινητοποίηση

Σημειώνεται ότι οι αγρότες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου, καθώς θα αποχωρίσουν αργά το μεσημέρι από το Σύνταγμα. Όπως τονίζουν, στόχος τους είναι να ενισχύσουν την πολιτική πίεση και να προβάλουν τις απαιτήσεις τους για την προστασία του αγροτικού κλάδου.

Με το βλέμμα στραμμένο στην κυβέρνηση και την αντίσταση στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, οι αγρότες προγραμματίζουν νέες μορφές κινητοποιήσεων.

Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί

Η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζει να επηρεάζεται από την κινητοποίηση. Ο δρόμος μπροστά από τη Βουλή στην πλατεία Συντάγματος παραμένει κλειστός, ενώ η κυκλοφορία στους υπόλοιπους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Ωστόσο, η Βασιλίσσης Αμαλίας παραμένει κλειστή για την κυκλοφορία μέχρι να αποχωρήσουν τα τρακτέρ το μεσημέρι.

Τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

Στην κορυφή των αιτημάτων των αγροτών βρίσκονται η μείωση του κόστους παραγωγής, η επίλυση των προβλημάτων με τα καύσιμα και η προστασία των κτηνοτρόφων και των αγροτών από την οικονομική αστάθεια. Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, τόνισε τη συνέχιση του αγώνα τους, υπογραμμίζοντας ότι τα αιτήματα παραμένουν ανικανοποίητα, παρά τις προηγούμενες συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό.



Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη συνέχιση των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας πως η επιμονή τους για τα δίκαια αιτήματα τους θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους». Το μήνυμα της συσπείρωσης είναι ξεκάθαρο: οι αγρότες δεν πρόκειται να υποχωρήσουν εάν δεν λυθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα τους.