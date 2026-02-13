Οι αγρότισσες του Συντάγματος: Τρακτέρ και «φωνή» για τον αγώνα

Πλήθος αγροτών κατέβηκε στο Σύνταγμα προκειμένου να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν και οι γυναίκες αγρότισσες που έδωσαν το «παρών».

Ξεχωριστή εικόνα στο σημερινό συλλαλητήριο αποτέλεσαν οι γυναίκες αγρότισσες που έφτασαν στο Σύνταγμα οδηγώντας οι ίδιες τα τρακτέρ τους.

Eurokinissi

Ανάμεσα στις σειρές των αγροτικών οχημάτων, γυναίκες κάθε ηλικίας στάθηκαν μπροστά στον φακό με αποφασιστικότητα, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Αγώνας για την επιβίωσή μας». Μέσα από τις καμπίνες των τρακτέρ, έστειλαν το δικό τους μήνυμα, κάνοντας λόγο για έναν αγώνα που δεν αφορά μόνο τα χωράφια, αλλά το μέλλον των οικογενειών τους.



Eurokinissi