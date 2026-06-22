Απόδραση από την κίνηση: Νέο Voge scooter με 300€ έκπτωση και 12 άτοκες δόσεις

Η κίνηση στους δρόμους της πόλης έχει χτυπήσει «κόκκινο». Η ζέστη αντανακλάται στην άσφαλτο και το μυαλό σου ταξιδεύει ήδη σε εκείνη την παραλία ή στο αγαπημένο σου νησί. Το δικό σου καλοκαίρι βρίσκεται εκεί έξω, μακριά από τα μποτιλιαρίσματα και την καθημερινή ρουτίνα.

Αν ψάχνεις το εισιτήριο για την ελευθερία σου, η Mototrend SA έχει την ιδανική λύση. Τρεις πανίσχυροι σύμμαχοι από τη δημοφιλή σειρά scooter Voge SR σε περιμένουν να αλλάξεις τους κανόνες της μετακίνησής σου, κάνοντας την απόδραση από τους έντονους αστικούς ρυθμούς πιο εύκολη από ποτέ.

Voge SR3

Η απόλυτη καλοκαιρινή προσφορά: 300€ έκπτωση και 12 άτοκες δόσεις

Η απόκτηση του νέου σου scooter γίνεται πραγματικότητα με τον πιο δελεαστικό τρόπο. Η Voge κάνει δώρο 300€ έκπτωση και προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης σε 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Οι νέες, διαμορφωμένες τιμές για τα τρία μοντέλα-πρωταγωνιστές της σειράς SR300 μιλούν από μόνες τους:

Voge SR16: Μόλις 2.345€ (από αρχική 2.645€) – Ο ιδανικός σύντροφος για την πόλη με μεγάλους τροχούς.

Voge SR1

Voge SR1: Μόλις 2.395€ (από αρχική 2.695€) – Compact διαστάσεις, τεχνολογία και κορυφαία ευελιξία.

Voge SR3: Μόλις 3.695€ (από αρχική 3.995€) – Για όσους ζητούν τη μέγιστη άνεση και extra δύναμη στις αποδράσεις τους.

Η προσφορά αυτή της Mototrend SA ισχύει αυστηρά έως τις 31/8/2026 για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Μην αφήσεις το καλοκαίρι να περιμένει στο φανάρι. Επισκέψου σήμερα έναν συνεργάτη της Voge, διάλεξε το μοντέλο που σου ταιριάζει και ξεκίνα το δικό σου ταξίδι στην ελευθερία πριν εξαντληθούν τα αποθέματα.