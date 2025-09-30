Αποκάλυψη DailyMail για Μαρίσσα Λαιμού: Στο φως η επίσημη αιτία θανάτου της - «Την έστειλαν σπίτι»

Η Daily Mail σε σημερινό δημοσίευμά της αποκαλύπτει την επίσημη αιτία θανάτου μετά τη νεκροτομή της σορού της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, αναφέροντας ότι άφησε την τελευταία της πνοή από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου.

Μετά από καθυστέρηση δύο εβδομάδων, όπως αναφέρει η Daily Mail, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης ολοκληρώθηκε.

Η διάγνωση αναφέρει ότι η Μαρίσσα πέθανε από σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, με την υποκείμενη ευαλωτότητα της υγείας της –λόγω χημειοθεραπείας και HLH– να καθιστά την κατάσταση μη αναστρέψιμη.

Η οικογένεια Λαιμού εκφράζει οργή και βαθιά θλίψη, ζητώντας απαντήσεις για το πώς μια ασθενής με τόσο ευάλωτο ιατρικό ιστορικό πήρε εξιτήριο, παρά τα ανησυχητικά συμπτώματα που είχε αναφέρει – ζάλη, φαγούρα και υψηλό πυρετό.

Απαντήσεις ζητά η οικογένεια

«Είμαστε όλοι εντελώς συντετριμμένοι και καταρρακωμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Χάσαμε την όμορφη Μαρίσσα μας, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Είναι ζωτικής σημασίας να φτάσουμε στο βάθος του θέματος. Δεν γνώριζαν ότι ένα άτομο με τόσο ευάλωτο ιατρικό ιστορικό μπορεί να προσβληθεί αμέσως από σήψη; Η σήψη εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να σε σκοτώσει σε λίγες ώρες αν δεν αντιμετωπιστεί αμέσως» δήλωσε συγγενής της οικογένειας στο βρετανικό μέσο.

«Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι. Μια νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο, όπου είχε σταλεί επειγόντως για να την περιθάλψουν και να την παρακολουθήσουν» επέμεινε ο ίδιος συγγενής.

Υπενθυμίζεται πως η Μαρίσσα Λαιμού είχε ζητήσει βοήθεια από τους γιατρούς νοσοκομείου στο Λονδίνο, οι οποίοι την άφησαν να φύγει με αποτέλεσμα λίγες ώρες μετά να αφήσει την τελευταία της πνοή στο κρεβάτι της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η σορός της Μαρίσσας αναμένεται να επιστραφεί στην οικογένεια, ώστε να πραγματοποιηθούν οι κηδείες τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, με την ταφή να προγραμματίζεται στον οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.