Μαρίσσα Λαιμού: Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για τα αίτια θανάτου - «Έχασαν το κορίτσι τους»

Συνεχίζεται το δράμα της οικογένειας Λαιμού μετά τον ξαφνικό θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας την ίδια ώρα που οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που ευθύνονται για τον άτυχο χαμό της νεαρής στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, αργά το βράδυ της Πέμπτης (25/9) η οικογένεια της Μαρίσσας έλαβε μια πρώτη εκτίμηση από τον ιατροδικαστή στη Βρετανία μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Όσα αναφέρει ο ιατροδικαστής

Ο ιατροδικαστής που ολοκλήρωσε την νεκροτομή στη σορό της αδικοχαμένης Μαρίσσας έκανε μια πρώτη εκτίμηση για τα αίτια θανάτου της άτυχης Μαρίσσας.

Όπως εξηγεί στο Mega, πιθανώς το τσίμπημα τραυμάτισε το δέρμα και δημιούργησε μια μικρή «πύλη εισόδου». Μάλιστα, αναφέρεται πως αν το δέρμα αποικίζεται από στρεπτόκοκκο, το μικρό αυτό τραύμα μπορεί να γίνει σημείο λοίμωξης. Παράλληλα, αν το μικρόβιο εξαπλωθεί στο αίμα μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή τοξική αντίδραση.

Στη περίπτωση της Μαρίσσας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο τύπου Β’ ωστόσο αποτελεί μια πιθανότητα που εξετάζεται σοβαρά. Ένας νέος κύκλος πιο εξειδικευμένων εξετάσεων έχει μόλις αρχίσει, ώστε να διαπιστωθεί από τι τελικά έφυγε αυτή η νεαρή γυναίκα.

Τι υποστηρίζει το περιβάλλον της νεαρής Μαρίσσας

Από τη μεριά της, η οικογένεια της άτυχης Μαρίσσας εξηγεί πως το το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η αντιβίωση που της χορηγήθηκε έκανε για στρεπτόκοκκο Β.

«Σήμερα περιμένουμε να μας ενημερώσουν εγγράφως. Μας είπαν ότι μάλλον από το τσίμπημα, από τις δύο τρυπούλες που δημιουργήθηκαν έγινε η μόλυνση, μπήκε στο αίμα και η Μαρίσσα μας μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο Β’. Θέλουν να κάνουν και άλλες εξετάσεις στο αίμα για να είναι σίγουροι. Το κρίσιμο είναι να δούμε αν η αντιβίωση που της έδωσαν έκαναν για στρεπτόκοκκο Β», αναφέρεται από το περιβάλλον της Μαρίσσας Λαιμού.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το φάρμακο που φέρεται να δόθηκε στην 30χρονη ήταν το -co-amoxiclav, είναι η αμοξιλλίνη. Είναι αντιβιοτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση μολύνσεων από βακτηρίδια, όπως είναι η ωτίτιδα, η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, η πνευμονία, δερματικές μολύνσεις.

«Τρέχουν» δυο έρευνες

«”Τρέχουν” δύο έρευνες για την Μαρίσσα μας. Η πρώτη είναι το ιατροδικαστικό σκέλος για να μάθουμε από τι έφυγε το κορίτσι μας. Το δεύτερο σκέλος αφορά την εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο με καταθέσεις γιατρών, επανεξέταση ευρημάτων κ.ο.κ. Την υπόθεση πάντως την έχει αναλάβει δικαστικός λειτουργός που στο βρετανικό σύστημα ειδικεύεται στην διερεύνηση ιατρικών θεμάτων όπως ιατρική αμέλεια», προσθέτει το περιβάλλον της νεαρής γυναίκας.

«Οι γονείς της είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα με δικηγόρους και γιατρούς προσπαθώντας να βρουν μια άκρη. Η γιαγιά της από την άλλη που την είχε μεγάλη αδυναμία, θυμάται που της έλεγε «γιαγιά θα σε δω τον Οκτώβρη» και δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα της. Έχασαν το κοριτσάκι τους, την λατρεία τους μέσα σε μια μέρα. Από ένα τσίμπημα; Δεν μπορούν να το πιστέψουν», συμπλήρωσε το περιβάλλον της Μαρίσσας Λαιμού.

Σήψη από τσίμπημα εντόμου η αιτία θανάτου

Όπως αναφέρεται, ο Βρετανός ιατροδικαστής που ολοκλήρωσε και την νεκροτομή της Μαρίσσας Λαιμού αποφάνθηκε πως ο θάνατος της 30χρονης επήλθε μετά από σήψη, η οποία προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα ποιο έντομο ήταν αυτό που την τσίμπησε.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση και από τις βρετανικές αρχές για την πορεία των ερευνών σχετικά με τις ενέργειες που έκανε ή δεν έκανε το νοσοκομείο.