Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λαιμού για τον θάνατο της Μαρίσσας - «Χάθηκε εξαιτίας των γιατρών»

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η πλούσια ναυτιλιακή οικογένεια Λαιμού κατά του βρετανικού συστήματος υγείας (NHS) για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας μετά από τσίμπημα εντόμου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail, η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της από την οικιακή βοηθό στην πολυτελή κατοικία όπου ζούσε με τους γονείς της στο Knightsbridge του κεντρικού Λονδίνου στις 11 Σεπτεμβρίου. Η τραγική ειρωνεία είναι πως η νεαρή γυναίκα είχε πρόσφατα νικήσει τον καρκίνο του μαστού αλλά και μια σπάνια αιματολογική νόσο, πριν χάσει ξαφνικά τη ζωή της.

Στην αντεπίθεση η οικογένειας της άτυχης Μαρίσσας

Σύμφωνα με την οικογένεια, η Μαρίσσα είχε εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την υγεία της σε δύο γνωστά νοσοκομεία του Λονδίνου, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της, μεταξύ αυτών και το ένα στο οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο. Ωστόσο, οι γιατροί αποφάσισαν να της δώσουν εξιτήριο.

Η πλούσια ναυτιλιακή οικογένεια Λαιμού, μια από τις ισχυρότερες δυναστείες στον χώρο της ελληνικής ναυτιλίας, ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά.

Ένας εκ των συγγενών της δήλωσε χαρακτηριστικά πως «φυσικά και θα κινηθούν εναντίον τους. Πρόκειται για 100% αμέλεια. Η Μαρίσσα χάθηκε εξαιτίας τους. Θα μπορούσαν να την κρατήσουν ένα βράδυ, να της δώσουν αντιβιοτικά, να τη σώσουν. Πήγε στο σωστό μέρος για θεραπεία. Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει». Ο ίδιος συγγενής, μιλώντας για τους συντετριμμένους γονείς της, πρόσθεσε πως «η Μαρίσσα νίκησε τον καρκίνο και τώρα έγινε αυτό. Έχασε τη ζωή της μέσα σε λίγες ώρες. Καμία μητέρα δεν πρέπει να θάβει την κόρη της».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 30χρονη, ηθοποιός θεάτρου, είχε επιστρέψει στο Λονδίνο από διακοπές στο Πόρτο Χέλι, όπου ήταν απολύτως καλά.

9 Σεπτεμβρίου : Άρχισε να νιώθει αδιαθεσία με ζάλη, κνησμό και υψηλό πυρετό. Γιατρός που την επισκέφθηκε με ασθενοφόρο κατέγραψε θερμοκρασία 39°C, αλλά η ίδια αποφάσισε να παραμείνει σπίτι, λέγοντας πως θα αναζητούσε περαιτέρω βοήθεια εάν δεν ένιωθε καλύτερα.

: Η κατάστασή της χειροτέρεψε και μετέβη στο Leaders in Oncology Care (LOC) στη Harley Street, όπου είχε λάβει και στο παρελθόν χημειοθεραπεία. Εκεί της έγιναν εξετάσεις αίματος, της χορηγήθηκε ενδοφλέβια αντιβίωση και αντιισταμινικά. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της με ασθενοφόρο στο University College London Hospital (UCLH). Στο UCLH, ωστόσο, σύμφωνα με την οικογένεια, εξετάστηκε μόνο από νοσηλευτές. Παρά τις εξετάσεις αίματος και τα υγρά που της χορηγήθηκαν, δεν θεωρήθηκε αναγκαία η παραμονή της.

Η ίδια έστειλε μηνύματα σε φίλη της από το νοσοκομείο: «Κανείς δεν με ελέγχει, κανείς δεν έρχεται, ακόμα έχω φαγούρα, ζαλίζομαι, δεν νιώθω καλά».

10 Σεπτεμβρίου, 18:30: Εξήλθε από το νοσοκομείο με οδηγία να πάρει αντιβιοτικά στο σπίτι, ενώ η κατάστασή της παρέμενε σοβαρή. Δεν μπορούσε να φάει.

Η οικογένεια υποστηρίζει πως έχει δει την επίσημη διάγνωση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος προήλθε από «τοξική επίδραση δηλητηρίου» εξαιτίας «τσίμπηματος ζώου ή εντόμου».

Όπως αναφέρεται, «κανένας γιατρός δεν την εξέτασε. Μόνο νοσηλευτές είδαν τη Μαρίσσα. Ο γιατρός απλώς έλαβε τα αποτελέσματα των εξετάσεων και έδωσε εξιτήριο», τονίζει συγγενής της και προσθέτει πως «η μητέρα της, Μπέσυ, πιστεύει πως χάθηκε εξαιτίας τους. Εάν δεν ήταν επείγον, ο ογκολόγος της δεν θα ζητούσε μεταφορά με ασθενοφόρο».

Ποια ήταν η Μαρίσσα Λαιμού - Τα έργα της

Η Μαρίσσα είχε σπουδάσει μουσικό θέατρο στις ΗΠΑ, σε Νέα Υόρκη και Αριζόνα, και από το 2018 ζούσε ξανά στο Λονδίνο. Δούλεψε σε σχολές τέχνης, αλλά και σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ παράλληλα κυνηγούσε το πάθος της για το θέατρο.

Τον περασμένο Φεβρουάριο σκηνοθέτησε, παρήγαγε και πρωταγωνίστησε σε δική της παραγωγή του «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Αυτό το καλοκαίρι επέστρεψε από την Ελλάδα και ετοίμαζε την παράσταση «Όλιβερ», με πρόβες που θα συνέχιζε την επομένη του θανάτου της.

Τον Απρίλιο του 2023 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και υπεβλήθη σε έξι μήνες επιθετικής χημειοθεραπείας. Ακολούθησε χειρουργείο και τετράβδομη νοσηλεία σε ΜΕΘ λόγω της σπάνιας πάθησης HLH (αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση), η οποία αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό. Παρά τις δοκιμασίες, κατάφερε να ανακάμψει.

Η Μαρίσσα είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο Λονδίνο, μαζί με τους δύο μικρότερους δίδυμους αδελφούς της (26 ετών), ενώ η οικογένεια καταγόταν από την Αθήνα. Ο πατέρας της, Διαμαντής Λαιμός, ανήκει στην εύπορη ναυτιλιακή οικογένεια με ιστορία από τις αρχές του 20ού αιώνα.