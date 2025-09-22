Αποκάλυψη Παπασταύρου: «Σε 2-3 χρόνια οι έρευνες της Chevron στην Κρήτη - «Η Ελλάδα σε άλλο επίπεδο»

Σε δύο με τρία χρόνια μπαίνει η Chevron για γεωτρήσεις στα «καυτά» οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Την αποκάλυψη έκανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

«Τότε θα ξέρουμε το εύρος και την ποιότητα των κοιτασμάτων. Αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, η χώρα μας και οι πολίτες θα περάσουμε σε άλλο επίπεδο», τόνισε, δείχνοντας ότι η Αθήνα ποντάρει πολλά στην ενεργειακή σκακιέρα.

«Ψήφος εμπιστοσύνης – Αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων»

Ο υπουργός χαρακτήρισε την επίσημη είσοδο της Chevron «μια de facto ενίσχυση και αναγνώριση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», «απάντηση» στο ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο που ακουμπά τα συγκεκριμένα οικόπεδα.

Παράλληλα, με φόντο την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, σημείωσε ότι η Αμερική βλέπει πλέον την Ελλάδα ως «ενεργειακό κόμβο», χάρη στις υποδομές Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης που ανοίγουν τον δρόμο για το αμερικανικό LNG προς την Ευρώπη.

Το στοίχημα με το ρεύμα

Ο Στ. Παπασταύρου δεν έκρυψε ότι ο πονοκέφαλος των νοικοκυριών παραμένει το ηλεκτρικό ρεύμα. «Αν οι εταιρείες δεν περάσουν τις μειώσεις στη λιανική, η κυβέρνηση θα παρέμβει», διαμήνυσε, θυμίζοντας ότι ήδη έχουν γίνει «4-5 διαφορετικές παρεμβάσεις» από το 2019.

Σημείωσε μάλιστα ότι πέρυσι η Ελλάδα πλήρωνε σχεδόν τα διπλάσια από την Κεντρική Ευρώπη, με την «ψαλίδα» να κλείνει το καλοκαίρι. «Η ενεργειακή αυτάρκεια θα μας επιτρέψει να είμαστε κύριοι του εαυτού μας», υπογράμμισε.

Επόμενη κίνηση: Ο πολεοδομικός κώδικας

Πέρα από την ενέργεια, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι στο τέλος του μήνα θα κατατεθεί στη Βουλή ο πρώτος ενιαίος πολεοδομικός και χωροταξικός κώδικας. «170 διαφορετικοί νόμοι γίνονται ένας», είπε, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια και την ταχύτητα για τους πολίτες.