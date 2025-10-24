Έπεσαν οι υπογραφές για Chevron – Helleniq Energy: Πότε ξεκινούν οι έρευνες στα 4 θαλάσσια οικόπεδα

Σε μια εξέλιξη-ορόσημο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε την υπουργική απόφαση με την οποία ορίζεται η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy ως προτιμητέος επενδυτής για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα θαλάσσια «οικόπεδα» νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «υπεγράφησαν σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, τέσσερις Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην επιλογή αιτούντων του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου (περιοχές «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου») και στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης (περιοχές «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2»).



Σύμφωνα με αυτές, ορίζονται ως επιλεγέντες αιτούντες (προτιμητέοι επενδυτές) οι κοινοπραξίες των ομίλων Chevron – Helleniq Energy. Παράλληλα ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης που συστάθηκε με απόφαση της ΕΔΕΥΕΠ, να καλέσει τις εν λόγω κοινοπραξίες ως Επιλεγέντες Αιτούντες για τις παραπάνω θαλάσσιες περιοχές προκειμένου να οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης, σύμφωνα με την προκήρυξη».

Σημειώνεται πως το βράδυ της Πέμπτης είχε γίνει γνωστό πως η επιτροπή αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και τις διαπραγματεύσεις με τον operator του σχήματος, τον πολυεθνικό κολοσσό Chevron, και εισηγήθηκε στον Σταύρο Παπασταύρου την κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού αναγορεύοντας ως «Επιλεγείς Αιτών» την κοινοπραξία «Chevron Greece Holdings – Helleniq Upstream».

Η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί τη μετάβαση στην τελική φάση πριν την υπογραφή της τελικής σύμβασης με το ελληνικό Δημόσιο, για ένα έργο που θεωρείται στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Η απόφαση και τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) θα καλέσει την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy να οριστικοποιήσει τα σχέδια σύμβασης που θα υπογραφούν με το ελληνικό Δημόσιο.

Οι συμβάσεις θα καλύπτουν συνολικά τέσσερα θαλάσσια μπλοκ:

«Νότια της Πελοποννήσου»

«Α2»

«Νότια της Κρήτης I»

«Νότια της Κρήτης II»

Στη συνέχεια, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και, εφόσον υπάρξει θετική γνωμοδότηση, θα ακολουθήσει η υπογραφή των Συμβάσεων Μίσθωσης από τις εταιρείες και την ΕΔΕΥΕΠ.

Το τελευταίο στάδιο θα είναι η κύρωση από τη Βουλή, πριν την έναρξη των σεισμικών ερευνών, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις.

Η αποστολή του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο και, στη συνέχεια, η κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή, ανοίγουν τον δρόμο για την έναρξη ερευνών υδρογονανθράκων το 2026 — μια εξέλιξη που εντάσσει την Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Παπασταύρου: «Στόχος να ξεκινήσουν οι έρευνες μέσα στο 2026»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε χθες Πέμπτη (23/10) ότι η διαδικασία «ολοκληρώνεται στην ΕΔΕΥΕΠ ώστε να εκδοθεί η υπουργική απόφαση πριν από το τέλος του μήνα».

«Στόχος είναι η σύμβαση να αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα στον Νοέμβριο και αμέσως μετά να πάει στη Βουλή για ψήφιση, ώστε οι έρευνες να ξεκινήσουν εντός του 2026», σημείωσε.

Παράλληλα, επεσήμανε τη διεύρυνση της ενεργειακής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τονίζοντας πως «οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, Chevron και ExxonMobil, δραστηριοποιούνται πλέον ενεργά στη χώρα μας».

Η σημασία της περιοχής

Η περιοχή νότια της Κρήτης βρίσκεται σε βαθιά ύδατα της ελληνικής ΑΟΖ και θεωρείται μία από τις πλέον ελπιδοφόρες για την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Οι γεωλογικές δομές της εμφανίζουν ομοιότητες με τα μεγάλα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, όπως το Zohr στην Αίγυπτο και το Leviathan στο Ισραήλ.

Η στρατηγική συνεργασία

Η συμμετοχή της Chevron, ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους διεθνώς, προσδίδει τεχνογνωσία και διεθνές κύρος στο έργο.

Η Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ) διατηρεί τον ρόλο του εθνικού ενεργειακού εταίρου, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στην ανάπτυξη εγχώριων ερευνών υδρογονανθράκων.

Η διαδικασία επιλογής

Η επιλογή της κοινοπραξίας, η οποία ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στον διαγωνισμό της 10ης Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την προσέλκυση ισχυρών διεθνών επενδυτών και την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε από την ΕΔΕΥΕΠ, η οποία ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης με το Πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 17 Οκτωβρίου 2025, ενώ η υπουργική υπογραφή έπεσε στις 23 Οκτωβρίου.