«Απολύτως διαβολικό»: Βρέθηκαν 16 παιδιά σε απερίγραπτες συνθήκες μέσα σε σπίτι στο Οχάιο

Τέσσερις ενήλικες συνέλαβαν οι Αρχές με την κατηγορία του κακουργήματος της έκθεσης παιδιών σε κίνδυνο, αφού εντόπισαν 16 παιδιά να διαβιούν σε άθλιες συνθήκες, σε μια κατοικία στην ύπαιθρο του νότιου Οχάιο.

«Συνθήκες στις οποίες δεν μπορείτε καν να φανταστείτε να ζουν άνθρωποι, πόσο μάλλον παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γενικός Εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Βίντον, Γουίλιαμ Άρτσερ, δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΡ, ότι η υπόθεση αφορά «σοβαρή σωματική βλάβη». Οι Αρχές δεν επιβεβαίωσαν αν τα παιδιά είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους, αλλά απέκλεισαν το ενδεχόμενο να πρόκειται για περίπτωση εμπορίας ανθρώπων. Πρόσθεσαν, δε, ότι οι ενήλικες δεν ήταν ντόπιοι.

Τα παιδιά ήταν ηλικίας από 1,5 έως 18 ετών, τόσο αγόρια όσο και κορίτσια. Αρκετά από αυτά βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δύο έπρεπε να διακομισθούν αεροπορικώς σε νοσοκομεία λόγω των τραυμάτων τους.



Ο Γουίλσον δήλωσε ότι ήταν η χειρότερη σκηνή που είχε συναντήσει σε ολόκληρη την καριέρα του, περιγράφοντας αυτό που είδε ως «απολύτως διαβολικό». «Θα αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτά τα παιδιά», τόνισε.

Η έρευνα συνεχίζεται.

