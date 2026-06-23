Απόστολος Γκλέτσος: «Όσο μεγαλώνει κανείς βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος»

Ο Απόστολος Γκλέτσος είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ γιατί τώρα, στην ηλικία των 60 χρόνων, τα έχει βρει με τον εαυτό του και με τον Θεό και πορεύεται στη ζωή πιο ανάλαφρος. «Αλίμονο. Ποιος δεν έχει σκοτεινά μονοπάτια: Ποιος δεν έχει προβλήματα καθημερινότητας; Απλά όσο μεγαλώνει κανείς, λιγοστεύουν αυτά και βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος, όλο και πιο ευτυχισμένος, γιατί τα βρίσκει με τον εαυτό του. Η δύναμη πηγάζει από τότε που τα βρίσκεις με τον εαυτό σου και με το Θείο.

Δεν είναι το θέμα να πιστεύεις στον Θεό. Το θέμα είναι ότι αναπτύσσεται μια σχέση. Τώρα στα 60 είναι αλλιώς τα πράγματα, πας αλλού, είναι άλλες οι σφαίρες».